Primark zapowiada redukcję emisji CO2

Znana marka odzieżowa Primark zapowiedziała, że zredukuje o 30 proc. swoją emisję gazów cieplarnianych do 2030 r. Firma stawia także na recykling i oszczędności w pakowaniu produktów.

Od 2015 r. w Primarku działa zespół, którego celem jest identyfikacja i wdrażanie inicjatyw na rzecz oszczędności energii w sklepach.

Od 2013 r. prowadzone są szkolenia rolników uprawiających bawełnę w zakresie praktyk bardziej przyjaznych dla środowiska.

Swoje proekologiczne działania firma chce realizować bez przenoszenia kosztów na swoich klientów.



Primark intensywnie pracował nad pomiarem emisji w obszarze 3, aby zidentyfikować dalsze możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych i wprowadzenia pozytywnych zmian. Firma już teraz czyni znaczne postępy w kierunku ograniczenia emisji generowanej z wykorzystania surowców i materiałów, które są jej największym źródłem gazów cieplarnianych.



Działania te dotyczą m.in. podwojenia liczby produktów wykonanych z materiałów z recyklingu do 40 milionów sztuk jesienią 2020 r.



Od 2013 r. prowadzone są szkolenia rolników uprawiających bawełnę w zakresie praktyk bardziej przyjaznych dla środowiska, w 2019 r. znaczne rozszerzono w firmie program zrównoważonej bawełny.



Zobowiązano się do przeszkolenia 160 tys. rolników do 2022 r., a także do zwiększenia liczby zrównoważonych produktów wykonanych z bawełny do 60 mln sztuk.



Od 2010 r. przedsiębiorstwo współpracuje z organizacjami charytatywnymi, którym przekazuje niesprzedane produkty. W sklepach w Wielkiej Brytanii prowadzi program recyklingu, dzięki któremu klienci mogą oddawać używaną odzież, tekstylia, buty i torby do recyklingu lub ponownego użycia. Program ma być wdrożony także na innych rynkach.



Firma wspiera fabryki dostawców we wdrażaniu narzędzia Higg Facility Environmental Module Koalicji na rzecz Zrównoważonej Odzieży (ang. Sustainable Apparel Coalition) w celu monitorowania zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w fabrykach, w których wytwarzane są produkty Primark.



Opracowano także program optymalizacji pakowania, celem przeszkolenia fabryk dostawców w zakresie dokładnego pomiaru produktów i ich efektywnego pakowania, eliminując puste przestrzenie, co jak dotąd pozwoliło zaoszczędzić 2,26 mln mkw. tektury falistej przy produkcji, wysyłce i recyklingu.