Próchnik zostaje w polskich rękach, a mogło być inaczej

Wraz ze wspólnikami - w Łańcucie niedaleko Rzeszowa - zbudował od zera polską markę odzieży męskiej. Teraz reaktywuje Próchnika. W rozmowie z WNP.PL Tomasz Ciąpała, prezes i główny akcjonariusz Lancerto, mówi o planach dla kultowej marki, o swojej biznesowej historii i ambicjach dotyczących pozycji na rynku mody męskiej.

O przejęciu Próchnika Tomasz Ciąpała mówi, że nie było tu sentymentów, tylko czysty pragmatyzm. - Ta marka ma nadal dużą wartość i widzimy w tym swoją szansę. Dzięki przejęciu, Próchnik nadal będzie w polskich rękach, a mogło być inaczej - dodaje.

Obecnie trwają prace nad koncepcją dla nowego Próchnika. - Powołaliśmy do tego zespół specjalistów w spółce, rozmawiamy z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi, z ludźmi, którzy kiedyś współtworzyli Próchnik, z projektantami… Szukamy warstwy artystycznej dla marki i badamy rynek. Na decyzję odnośnie procesów produkcyjnych mamy jeszcze czas - wyjaśnia WNP.PL Tomasz Ciąpała.

Pytany o dalekosiężne plany, prezes Lancerto mówi, że firma ma jeszcze sporo do zrobienia w Polsce, gdzie chce być liderem jakości. - Nadrzędnym naszym celem jest 100 proc. rentownych salonów z najlepszą możliwą obsługą - podsumowuje Ciąpała.

Skąd pomysł, by przejąć markę Próchnik, która ma długą historię, ale cztery lata temu zniknęła z rynku?

- Gdy zaczynaliśmy naszą przygodę z modą męską, tworząc w 2008 r. Lancerto, Próchnik był wielką firmą, z własnymi zakładami produkcyjnymi i przede wszystkim znaną, szanowaną marką. To była najstarsza spółka giełdowa.

Choć sami nazwaliśmy swoją firmę bardziej międzynarodowo i uniwersalnie, to mieliśmy zawsze duży sentyment do Próchnika, który do dziś dla wielu jest synonimem męskiego płaszcza i kurtki. W ostatnich latach prowadziliśmy różne rozmowy na temat fuzji i synergii z tym podmiotem, jednak nic z nich nie wyszło. I dobrze, bo w biznesie na wszystko jest odpowiedni czas.

Obserwujemy wszystkie podmioty działające na rynku mody męskiej i obserwowaliśmy też proces upadłościowy Próchnika. W pewnym momencie dostrzegliśmy interesujący nas scenariusz wejścia w tę firmę, dlatego zdecydowaliśmy się na przejęcie.

Ile trwał ten cały proces?

- Około 2 lat. Przez ten czas testowałem swoją cierpliwość, co nie jest łatwe dla przedsiębiorcy. Jednak chcę podkreślić, że nie podchodziliśmy do całego procesu przejęcia Próchnika zbytnio emocjonalnie. To był czysty pragmatyzm. Ta marka ma nadal dużą wartość i widzimy w tym swoją szansę. Marka nadal będzie w polskich rękach, a mogło być inaczej.

Mówiąc o wartości… Ile kosztowało przejęcie praw do marki Próchnik?

- Nie chcemy ujawniać tej informacji.

To może zechce pan zdradzić, w jaki sposób została sfinansowana transakcja?

- Przypomnę tylko, że kupującym nie jest Lancerto, tylko spółka Premium Fashion, niepowiązana stricte ze spółką Lancerto i cała transakcja została sfinansowana ze środków własnych Premium Fashion.

Jaki zatem jest pomysł na Próchnik po reaktywacji marki?

- Obawiałem się, że będzie chciała pani to wiedzieć (śmiech). Obecnie pracujemy nad koncepcją dla nowego Próchnika. Powołaliśmy do tego zespół specjalistów w spółce, rozmawiamy z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi, z ludźmi, którzy kiedyś współtworzyli Próchnik, z projektantami… Szukamy warstwy artystycznej dla marki i badamy rynek.

Zdecydowanie bliższa nam jest postawa pokory niż przesadnej wiary we własne możliwości i wiedzę, dlatego w tym momencie wypracowujemy strategię. Gdy będzie gotowa, przyjdzie czas na jej publikację.

Wspomniał pan o warstwie artystycznej. Kto będzie projektował kolekcje dla Próchnika?

- Umówiliśmy się z autorem kolekcji, że jeszcze nie będziemy ujawniać jego nazwiska. Czas na taką komunikację planujemy bardziej na IV kwartał.

Skąd pochodzić będą materiały i gdzie będą szyte kolekcje Próchnika?

- Tu również jest za wcześnie, by o tym rozmawiać. Łańcuchy dostaw zmieniają się obecnie tak dynamicznie, że do końca sami wszystkiego jeszcze nie wiemy.

Koncentrujemy się na bliższych rynkach, choć obecnie nie ma to większego znaczenia. Nawet jeśli komponenty powstają w Europie, bardzo często ich składowe i tak sprowadzane są z Azji.

Teraz pracujemy nad warstwą estetyczną, pomysłem na dystrybucję. Z tym się mierzymy w pierwszej kolejności. Na decyzję odnośnie procesów produkcyjnych mamy jeszcze czas.

Gdzie zatem będzie można kupić pierwsze kolekcje Próchnika? Trafią one do sklepów pod własnym szyldem czy sprzedaż łączona będzie z Lancerto?

- Na pewno nie będzie można kupić Próchnika w dystrybucji Lancerto. Chciałbym te dwie marki mocno oddzielić.

Bliska nam jest bardzo idea omnichannelu. Wraz z marką Próchnik przejęliśmy również domenę prochnik.pl, która była cały czas aktywna. Na razie zastąpiliśmy ją, jako nowi właściciele, pokazową stroną, ale docelowo chcemy zbudować na niej sklep.

Mamy na względzie niepewność gospodarczą, z którą mamy do czynienia w związku z wojną w Ukrainie, dlatego start sprzedaży e-commerce zależeć będzie od wielu czynników makroekonomicznych, ale stawiamy na omnichannel.

Skoro chcecie mocno oddzielić obie marki, jak będą one pozycjonowane względem siebie? Lancerto skupi się na garniturach, a Próchnik na odzieży wierzchniej?

- Z takiego pomysłu wyszliśmy. Próchnik słynął zawsze z okryć wierzchnich, które niekoniecznie muszą być powiązane z elegancją. Tu rynek jest dużo szerszy niż formalny garniturowy. Jednak na pewno nasze plany wobec Próchnika nie będą tylko kalką dotychczasowych doświadczeń.

Jakich nakładów będzie wymagała reaktywacja marki?

- Mamy pewne scenariusze bazowe, natomiast jest jeszcze za wcześnie na rozmowę o konkretach. Wszystko będzie zależeć od tego, na jaką dynamikę rozwoju marki się zdecydujemy. Może to być bardzo organiczna budowa sieci, testowanie rynku krok po kroku, a może też być bardziej agresywna strategia. Wszystko jednak zależeć będzie od otoczenia makroekonomicznego, które jest bardzo zmienne. Obecnie nie wiemy, z jaką inflacją przyjdzie się nam mierzyć, jak ona wpłynie na konsumentów. Jesteśmy gotowi na różne scenariusze.

Próchnik będzie to druga pana marka modowa. Pierwszą była Lancerto. Dlaczego zdecydował się pan akurat na biznes w modzie męskiej? To nie jest łatwy rynek…

- Pojawiając się w tej branży, zakładałem, że będzie to na chwilę. Mowa była o kilku miesiącach, w trakcie których miałem wykorzystać swoją wiedzę, by pomóc firmie. Jak to często jednak bywa, to, co miało być epizodem, stało się poważną przygodą. Dostrzegłem nowe możliwości, zacząłem czuć odpowiedzialność za ludzi, których poznałem, zrozumiałem, że ich los zależy ode mnie. I tak minął pierwszy rok, potem dwa. Szybko zrozumiałem, że w tej branży bez bezpośredniego kontaktu z klientem, bez własnych salonów, żadna firma nie przetrwa w długim terminie i dlatego powstało Lancerto.

Skąd ta nazwa?

- Pierwsze litery pochodzą od Łańcuta, a certo w języku włoskim oznacza pewność. I taka jest nasza marka, do dziś szyta w Łańcucie. To tu, na Podkarpaciu, jest też główna siedziba firmy, magazyny, wszystkie działy konstruktorskie i zakupowe.

W tym miejscu chcę jednak podkreślić, że za Lancerto stoi trzech wspólników, którzy są wyjątkowymi profesjonalistami w tej branży i odpowiadają operacyjnie za kluczowe obszary. Ja teraz działam nie tylko w branży modowej. Inwestuję też w inne biznesy, działam m.in. w branży opakowaniowej dla e-commerce i w nowoczesnych technologiach.

Niespokojny z pana "duch biznesowy". W Lancerto też niedawno zadebiutowała damska kolekcja. To zupełna nowość dla firmy znanej tylko z mody męskiej… Jaki jest odbiór tej kolekcji dla pań?

- Piękno bycia blisko konsumenta jest takie, że można prowadzić różnego rodzaju testy. Kolekcję damską traktujemy właśnie w kategoriach testów, bo choć widzimy ogromny potencjał w tym segmencie rynku, to o jego przyszłości zdecydują wyniki.

Daliśmy upust projektantom, jeśli chodzi o kreatywność i jakość. Całość kolekcji szyta jest w Polsce w limitowanej ilości.

Już wiemy, że pewne kategorie produktów są ciekawsze dla konsumenta w wydaniu Lancerto, inne mniej. Z fazy testów wyjdziemy jednak dopiero po pełnym roku, po dwóch sezonach.

Te wszystkie zmiany mają miejsce tuż po pandemii, która była szokiem dla branży. Jak z tego kryzysu wyszła firma?

- Mamy wrażenie, że siedzimy na drzewie, którym cały czas ktoś potrząsa i próbuje nas z niego strącić. Jeden kryzys się kończy, a już pojawia się kolejna trudność.

Wszystkie trudności do tej pory udało się nam pokonać własnym zaangażowaniem. Ciężko jednak oceniać, czy kryzys się skończył, bo inflacja może wkrótce wywołać recesję. Dynamika jest szalona i musimy się z nią mierzyć swoją kreatywnością i zaangażowaniem.

Jakie były wyniki ubiegłego roku?

- Po fatalnym 2020 roku, przyszedł rekordowy 2021 rok. To zasługa tego, że w najtrudniejszym czasie zachowaliśmy zimną krew. Czuliśmy się odpowiedzialni nie tylko za własny zespół Lancerto, ale też za naszych dostawców. Zamawialiśmy towary, mimo że sklepy pozostawały zamknięte. W ten sposób utrzymywaliśmy nie tylko naszych pracowników, ale i pracowników naszych dostawców. Dzięki temu, gdy przyszło popandemiczne odbicie w ubiegłym roku, byliśmy przygotowani do nagłego wzrostu popytu. To dało nam dużą dźwignię operacyjną, co widać po ubiegłorocznych wynikach, tj. ponad 75 mln zł przychodów.

Lancerto, po fuzji Vistuli i Bytomia, stał się numerem 2 na rynku mody męskiej. Czy tak, jak największy konkurent, czyli giełdowa grupa VRG, nie zerkacie na giełdę, by zwiększyć skalę biznesu?

- Powołując Lancerto, miałem świadomość, że to będzie bardzo kapitałochłonny model biznesowy. Zarejestrowaliśmy się jako spółka akcyjna, co było szaleństwem w tamtym czasie ze względu na wyższe koszty funkcjonowania takiej spółki.

To był czas, gdy tworzył się rynek NewConnect i miałem pomysł, że będziemy pierwszą firmą, która na niego wejdzie. Finalnie jednak proces rejestracji się wydłużył, NewConnect wystartował i nie mogliśmy być już pierwsi, dlatego postanowiliśmy się skupić na biznesie.

Prywatnie jestem wielkim fanem inwestowania – obserwuję i inwestuję w spółki giełdowe. Jednak im więcej lat mija, tym bardziej jestem przekonany, że najlepszą dla nas formą jest pozostanie spółką rodzinną. Dlatego w najbliższej perspektywie nie planujemy IPO.

Pytałam już o plany dla Próchnika, dopytać teraz muszę o plany dla Lancerto…

- Okazuje się, że z każdym sezonem Lancerto staje się coraz bardziej znaną marką. Mamy np. najdłuższą kooperację z Mr Vintage, najbardziej opiniotwórczym blogerem mody męskiej. Otrzymujemy też nowe propozycje na wspólne kampanie i kolekcje.

Jednak naszym podstawowym celem jest zadowolenie naszych klientów z tego, co robimy. To klient jest naszym szefem. Mamy dobry produkt, dbamy o szczegóły i planujemy nadal konsekwentnie budować ten model biznesowy, tę kulturę organizacyjną skupioną na detalach. W centrum naszej uwagi pozostanie zdecydowanie Lancerto.com.

Cele na najbliższą przyszłość? Zwiększenie liczby sklepów, zagraniczne debiuty?

- Mamy jeszcze sporo do zrobienia w Polsce, gdzie chcemy być liderem jakości. Obecnie nasza sieć sprzedaży to 45 sklepów i w III kwartale planujemy nowe otwarcia.

Jednak nadrzędnym naszym celem jest 100 proc. rentownych salonów z najlepszą możliwą obsługą.

W tej branży sama marka nie wystarczy, by biznes był rentowny, to tylko jeden z elementów. I dotyczy to także Próchnika, którego marka na pewno pomaga, ale jest to tylko jeden element wielu procesów, które muszą się wydarzyć, żeby klient został z tą marką na dłużej.

