Producent kultowych klapek pokazał wyniki. Tyle zarobił na sprzedaży

Spółka Kubota opublikowała wyniki za 2022 r., który przyniósł niemal dwukrotny wzrost przychodów ze sprzedaży netto względem roku 2021. Wzrósł także zysk netto spółki, a zarząd w 2023 r. planuje zwiększyć efektywność biznesową.

W ubiegłym roku firma Kubota wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 23,38 mln zł, podczas gdy rok 2021 zamknęła z wynikiem 9,99 mln zł. To zmiana na plus o 133 proc. rok do roku. Kubota także po stronie kapitału własnego odnotowała sporą zmianę, z 633 tys. zł w 2021 r. do 3,75 mln zł w roku poprzednim.

Znaczący wzrost spółka zanotowała także w przypadku zysku netto, który w 2021 r. wyniósł 146,5 tys. zł, a w zeszłym roku 739,8 tys. zł (ponad pięciokrotny wzrost). Nie przeszkodziły w tym niesprzyjające warunki - pandemia i inflacja, które przełożyły się na koszty, jakie musiała ponieść spółka.

Jak podkreślono w liście zarządu, kluczowe dla tego wyniku okazały się kultura organizacyjna oraz strategia rozwoju spółki, która zakłada dynamiczny wzrost przychodów i zdobyciu jak największej części rynku.

- Dlatego cel na 2023 r. jest inny – zwiększenie efektywności biznesowej. Oznacza to, że przy mniejszej dynamice wzrostu przychodów niż w latach poprzednich, spółka chce zmienić strukturę przychodów, stawiając na prężny rozwój działów e-commerce oraz sprzedaży produktów personalizowanych. Efektem będzie znaczny wzrost poziomu marżowości, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu najważniejszych wskaźników bilansowych - czytamy w liście zarządu.

Kubota od 2019 r. prowadzi podstawową działalność na rynku dóbr konsumpcyjnych w segmencie sprzedaży detalicznej oraz hurtowej obuwia, odzieży oraz akcesoriów. Marka powstała w 1994 r.

