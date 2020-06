Protektor z nową strategią do 2023 r.

Zarząd spółki Protektor, polskiego producenta obuwia, przyjął strategię na lata 2020 - 2023. Celem strategii jest zdecydowane zwiększenie skali i rentowności spółki i wejście w nowe segmenty produktowe jak środki ochrony osobistej i inteligentna odzież. Roczne przychody grupy mają wzrosnąć do 180 mln zł.

Jak zapisano w strategii, przewidywanie trendów, elastyczność i otwartość na zmianę, optymalizacja kosztowa są elementami które pozwolą na wzrost efektywności operacyjnej grupy. Przebudowie ulegnie architektura produkcyjna i logistyczna grupy. Koncentracja działalności logistycznej i obsługi klienta pozwoli na wzrost efektywności kosztowej. Zmiany w zakresie produkcyjnym z jednej strony pozwolą na rozwój sprzedaży produktu specjalistycznego – tworzonego specyficznie na potrzeby klientów, z drugiej umożliwią poprawę rotacji zapasu o 30 proc. w opisywanej perspektywie strategicznej.Ważnym filarem ma być stabilność finansowa.Celem jest realizacja polityki finansowej nastawionej na utrzymanie stałej polityki dywidendowej dla akcjonariuszy jako efekt poprawy rentowności grupy przy prawidłowym zarządzaniu kapitałem obrotowym.Przy założonym wariancie bazowym grupa planuje osiągnąć rentowność EBITDA minimum 14 proc., natomiast nakłady inwestycyjne na wszystkie działania rozwojowe osiągną poziom do 20 mln zł w aktualnej perspektywie strategicznej.Filar piąty to kultura organizacyjna.Działania nakierowane na budowę kultury organizacyjnej będą elementem łączącym wszystkie powyżej opisane filary w jedną całość. Wdrażane zasady mają na celu budowanie przewidywalności wyników oraz stabilności jej struktur organizacyjnych w dłuższej perspektywie czasowej.Protektor to polski producent obuwia specjalistycznego, m.in. obuwia ochronnego, roboczego oraz militarnego. Obuwie produkowane jest w trzech zakładach produkcyjnych, z czego jeden zlokalizowany jest w Polsce, a dwa w Mołdawii.Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.