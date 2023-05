Protektor ze stabilnymi wynikami

Giełdowy producent obuwia specjalistycznego, spółka Protektor podała wyniki finansowe za pierwszy kwartał. Są one niemal identyczne z tymi, jakie firma osiągnęła w pierwszym kwartale rok wcześniej.

Jak poradził sobie producent specjalistycznego obuwia?

Przychody firmy w omawianym okresie wyniosły 27,84 mln zł. Dla porównania rok wcześniej było to 27,49 mln zł. Zysk operacyjny firmy wyniósł 1,879 mln zł. Za trzy pierwsze miesiące 2022 roku było to 1,781 mln zł.

Spółka utrzymała na podobny, co rok wcześniej, poziom "czystego" zysku. W pierwszym kwartale obecnego roku wyniósł on 710 tys. zł. W pierwszym kwartale ubiegłego roku było to 823 tys. zł.

Protektor to czołowy polski producent obuwia specjalistycznego. Firma ma także ambicje zagraniczne. Na początku XXI wieku spółka wykupiła wszystkie akcje spółki ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH.

Firma obecnie specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji obuwia ochronnego, roboczego oraz militarnego.

Jej produkty są skierowane między innymi dla służb mundurowych takich jak policja, straż pożarna, czy wojsko, ale także dla służby zdrowia oraz zawodów podwyższonego ryzyka,

docierając do klientów na ponad 30 rynkach w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej.

Głównym akcjonariuszem spółki jest Luma Holding kontrolująca około 32 proc. akcji producenta.

