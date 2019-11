Przejęcie Bartka już widać wynikach Wojasa

Wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez grupę kapitałową Wojas, jednego z największych polskich producentów obuwia, w październiku wyniosła ponad 33,5 mln złotych i była wyższa o 13,5 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w październiku 2018 roku.

Bez uwzględnienia konsolidacji z firmą Bartek przychody były niższe o 2,7 proc. - podała w środę, 6 listopada, spółka Wojas w komunikacie.



W okresie od stycznia do końca października wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła ponad 238,3 mln złotych i była wyższa o 25,9 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.



Bez uwzględnienia konsolidacji z Bartkiem przychody te były wyższe o 12,0 proc.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w październiku 2019 roku wyniosły ponad 23,7 mln złotych i były wyższe o 18,1 proc. od przychodów osiągniętych w październiku 2018 roku.



Narastająco, w okresie od stycznia do końca października skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły ponad 172,6 mln złotych i były wyższe o 14,7 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego,



Bez uwzględnienia konsolidacji z Bartkiem przychody te były wyższe o 8,4 proc.



Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku Wojas nabył akcje w spółce Bartek z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.



Założona w 1990 roku firma Wojas to jeden z największych polskich producentów obuwia, dysponujący siecią prawie 180 salonów sprzedaży w Polsce , na Słowacji i w Czechach, Białorusi i na Węgrzech.



Z kolei spółka Bartek jest największym producentem obuwia dziecięcego w Polsce, posiada ponad 20 sklepów firmowych i współpracuje z blisko 200 innymi sklepami.