Przychody rosną, zyski maleją. Odzieżowy e-commerce podał wyniki

Answear.com, firma e-commerce oferująca modę i produkty dekoracyjne, zanotował w okresie styczeń-wrzesień bieżącego roku 44-proc. wzrost przychodów i aż 55-proc. spadek zysku netto.

Answear.com, e-commerce oferujący modę i produkty dekoracyjne do wnętrz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zanotował w okresie styczeń-wrzesień 609 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 44 proc. w ujęciu rok do roku, z kolei EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) wzrosła o 35 proc. rok do roku, do ponad 38 mln zł.

Spadł natomiast zysk netto - o 55 proc., do 5,3 mln zł.

Spółka wróciła na rynek ukraiński - w okresie dziewięciu miesięcy 2022 roku Answear.com osiągnął 16,7 proc. wzrostu na tym rynku, pomimo że w pierwszym półroczu sprzedaż była wstrzymana przez okres ponad 2 miesięcy.

Kapitalizacja Answear.com to 420 mln zł, a w ciągu ostatnich trzech miesięcy kurs spółki zyskał prawie 30 proc.

