Rafał Sonik: handel się zmieni, ale internet rozczaruje wiele firm

- Wszystkie firmy, które dotychczas opierały się na klasycznym handlu, przestrzegałbym przed zbyt pochopnym i źle przygotowanym przenoszeniem ciężaru działalności do sieci - twierdzi w rozmowie z WNP.PL Rafał Sonik, prezes Gemini Holding (dewelopera i zarządcy centrów handlowych0, a kierowca rajdowy.

Aby nie pójść na dno, powinniśmy razem wypracowywać rozwiązania i postulaty. Nie mam zresztą pretensji do najemców o to, co już się stało, tylko apeluję, abyśmy razem wypracowali rozwiązania, które pomogą nie tylko im, ale również nam. My jesteśmy skłonni do daleko idących posunięć w kwestii choćby wysokości czynszów po otwarciu centrów handlowych, ale musimy wiedzieć, że rozmawiamy z partnerem, na którym możemy polegać.Wiadomo już, że pierwsza tarcza antykryzysowa była tylko początkiem działań pomocowych. W rządzie i parlamencie trwają dalsze prace. Razem - najemcy i wynajmujący - powinniśmy skupić się na tym, by odpowiadały potrzebom całej branży, a nie tylko jej części. Bo co przyjdzie najemcom po wywalczonej pomocy, jeśli potem nie będzie centrów handlowych, do których mogliby wrócić?- Już teraz są takie na skraju upadku... Spotykam się z podejściem, że obiekty handlowe to duży zagraniczny kapitał, więc państwo nie powinno się angażować w pomaganie im. Takie podejście jest błędne, bo ich gros prowadzą polskie firmy. Sam zresztą jestem przykładem polskiego przedsiębiorcy, który w tę branżę zainwestował.To nie jest tak, że mamy zagraniczny kapitał centrów handlowych i rodzimy kapitał najemców - wszystko jest bardziej skomplikowane. Mam swoje obiekty w Polsce i tu zatrudniam pracowników, ale - przykładowo - firmy odzieżowe większość produkcji skupiają w Azji, a co za tym idzie - transferują tam pieniądze i miejsca pracy.Wsparcia potrzebuje zatem dziś cała branża i liczę, że ustawodawca to dostrzeże. Na pewno będzie o to łatwiej, gdy będziemy działać solidarnie.- Rzeczywiście, wiele przedsiębiorstw upatruje dziś - w dłuższej perspektywie - szansy w handlu internetowym. Tylko że już przed kryzysem było widać, że prawie wszystkie firmy, które w ostatnich latach, wychodząc od handlu tradycyjnego, relokowały się w kierunku e-commerce, nie osiągały zakładanych rezultatów. Zazwyczaj spotykały się z klasycznymi zjawiskami opisywanymi w książkach dla studentów ekonomii. Nie doszacowały kosztów, przeszacowały przychody i marże oraz nie doceniły działającej już tam konkurencji...Sądzę, że i teraz będzie wiele rozczarowań - tym bardziej, że w e-handlu dominują dwaj giganci - Amazon ze Stanów Zjednoczonych i Alibaba z Chin. Poza nimi trudno jest działać na wielką skalę. To niezdrowa sytuacja, nad którą na razie nie jest w stanie zapanować żaden regulator. Taki duopol, czy wręcz monopol, uderza w klientów, sklepy i producentów.Podobne zjawiska obserwowaliśmy kiedyś w telekomunikacji. Na rynku był tylko jeden operator, który dyktował warunki. Cierpieli na tym jednak nie tylko klienci, ale również on sam, bo brakowało impulsów do rozwoju. Teraz jest znacznie lepiej i widzimy, jak operatorzy walczą o klientów nie tylko cenami, ale i jakością usług.Tego brakuje nam teraz w e-commerce i wszystkie firmy opierające się dotychczas na klasycznym handlu, przestrzegałbym przed zbyt pochopnym i źle przygotowanym przenoszeniem ciężaru działalności do sieci.Inna sprawa, że ludzie lubią chodzić do sklepów stacjonarnych - i to się w dłuższej perspektywie nie zmieni. Jeśli ktoś kupuje buty, torebkę czy sweter chce jednak obcować z tym towarem, dotknąć go, przymierzyć. Tego internet nie zapewni.Tak jak nie zapewni bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą i budowania na tej bazie trwałych relacji z klientem. Sklepy stacjonarne mają lojalnych klientów, w przypadku internetowych takie zjawisko praktycznie nie istnieje.- Sytuacja jest bardzo trudna. Mamy trzęsienie ziemi u sponsorów, a przy przedłużaniu obostrzeń dojdzie do tego jeszcze rozkład organizatorów rajdów, którzy stracą kompetencje. Jeśli nie organizujesz takiej imprezy co kilka miesięcy - tracisz przychody, struktury i wypracowane dotychczas kontakty i relacje.Widać ryzyko, że w sporcie będziemy się odbudowywać jeszcze długo po epidemii. Tu też będzie potrzebna solidarność i współpraca.Jasne, że zawsze można wsiąść na quada i samotnie ruszyć przed siebie przez pustynię. To jednak tak naprawdę droga donikąd... W tych trudnych czasach potrzebujemy wzajemnego zrozumienia i współdziałania, by możliwie szybko stanąć na nogi. I oto apeluję tak w sporcie, jak i - przede wszystkim - w gospodarce.