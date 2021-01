Raport: 100 największych marek luksusowych to głównie firmy odzieżowe i obuwnicze

Przychody ze sprzedaży 100 największych firm z sektora dóbr luksusowych wyniosły w 2020 r. 281 mld dol., o ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej - podała firma doradcza. Liderem jest koncern LVMH, a najwięcej spółek w zestawieniu to producenci ubrań i butów.

Raport omawia kondycję branży dóbr luksusowych, skupiając się na producentach ekskluzywnej odzieży, torebek i akcesoriów, biżuterii i zegarków oraz kosmetyków i perfum. W tegorocznej edycji raportu przeanalizowano wyniki finansowe przedsiębiorstw za rok fiskalny 2019, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.



Autorzy raportu wskazali, że przychody ze sprzedaży 100 największych firm z sektora dóbr luksusowych wyniosły w minionym roku obrotowym, zakończonym 31 grudnia 2019 roku, 281 mld dolarów, o ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej.

"Pierwsze miejsce wśród 100 największych producentów dóbr luksusowych ponownie zajął koncern LVMH, w którego portfolio znajdują się marki, takie jak Louis Vuitton czy Marc Jacobs" - czytamy w czwartkowej informacji pasowej. Druga jest inna francuska spółka - Kering SA, właściciel marek Gucci czy Saint Laurent. Na podium, podobnie jak rok temu, znalazł się też amerykański koncern kosmetyczny Estee Lauder. "Producenci z TOP 10 wygenerowali w sumie 51,2 proc. sprzedaży całej pierwszej setki. To pierwsza taka sytuacja w siedmioletniej historii raportu Deloitte" - wskazano.



Obrót mniejszy niż przed rokiem

Według raportu wzrost sprzedaży w minionym roku obrotowym w branży dóbr luksusowych wyniósł 8,5 proc.



"To spadek w porównaniu do 10,8 proc. osiągniętych rok wcześniej" - wskazano. Wartość zysku netto spółek z TOP 100 wzrosła jednak o 11,2 proc. Średnia wartość przychodów przypadająca na spółkę wynosiła 2,8 mld dolarów. Aby znaleźć się w zestawieniu, należało osiągnąć minimum 238 mln dolarów - wyjaśniono.

Cytowana w informacji prasowej partner w Deloitte Irena Pichola zwróciła uwagę, że w ostatnich latach rynek dóbr luksusowych zwiększał wartość, ale równocześnie odnotowywał niższą stopę wzrostu. "Wśród przyczyn, które wpłynęły na wyniki tegorocznego rankingu, można podać protekcjonizm gospodarczy i restrykcje handlowe" - wskazała. Głównie dotknęło to marek z Chin i Stanów Zjednoczonych; z roku na rok wzrosty w ich wynikach finansowych kształtują się na coraz niższym poziomie - dodała.

Eksperci zwrócili uwagę, że w zestawieniu TOP 10 od roku obrotowego 2017 pozostają te same firmy i zmieniają się tylko ich pozycje. "W minionym roku luksusowi giganci odnotowali lepsze wyniki wartości zysku netto niż pozostałe firmy. Z kolei pięć z nich może pochwalić się dwucyfrowym wzrostem sprzedaży w ujęciu rocznym" - wyjaśnił dyrektor Bartek Bobczyński z Deloitte Digital.

Jak wynika z raportu, do 2025 r. za połowę globalnej konsumpcji dóbr luksusowych będą odpowiedzialni millenialsi i przedstawiciele pokolenia Z, czyli osoby świadome ekologicznych i społecznych problemów, z którymi obecnie mierzy się świat.



"Dla branży modowej to impuls do zmiany nastawienia do prowadzenia działalności biznesowej" - oceniono. Konsumenci oczekują też "etycznych zachowań, przejawiających się w uczciwych praktykach biznesowych".

Eksperci zwrócili uwagę, że z większą świadomością konsumentów wiąże się też idea zero-waste, zgodnie z którą ludzie chcą produkować jak najmniej odpadów.

"Tym samym, produkty luksusowe stają się bardzo pożądane na rynku wtórnym, którego wartość wzrośnie do 68,5 mld dolarów już w 2026 r." - czytamy. Dodano, że nie tylko klienci zdają sobie sprawę z rosnących klimatycznych zagrożeń. Ekskluzywne domy mody, które chcą osiągnąć neutralność węglową, coraz częściej inwestują w zielone technologie i projekty przyczyniające się do zmniejszenia globalnej emisji gazów cieplarnianych. "Takie podejście zadeklarowały Chanel i Armani, którzy do 2050 r. staną się neutralne węglowo, również w obszarze łańcucha dostaw" - zauważono.

Marki luksusowe muszą nieustannie śledzić zmieniające się zachowania klientów, do analizy dużej liczby danych coraz częściej używają sztucznej inteligencji i aplikacji wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość (AR). Zdaniem ekspertów pandemia dobitnie pokazała markom luksusowym, że muszą odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości; zrównoważony rozwój i cyfryzacja powinny zatem na stałe wpisać się w strategię marek luksusowych.