Redan po nowemu próbuje odzyskać rentowność

Koronawirus mocno odbił się na wynikach Grupy Redan. Przychody w pierwszym półroczu 2020 r. spadły o prawie 46 proc. Strata na sprzedaży wyniosła 5 mln zł. Jednak Grupa próbuje odzyskać rentowność i układa się po nowemu po sprzedaży swojego najcenniejszego aktywa - Top Secret.

Redan po nowemu

Z kolei zwiększenie udziału nowych kolekcji w sprzedaży internetowej oraz możliwość zastosowania niższych upustów wpłynęło na poprawę w ujęciu r/r. marży procentowej w kanale e-commerce o 7,5 p.p. oraz o 1/3 w ujęciu wartościowym. Przy jednoczesnym spadku wydatków marketingowych pozytywnie przełożyło się to na rentowność działalności online.Poziom kosztów bezpośrednich w pierwszym półroczu 2020 r. zmniejszył się natomiast o 36 proc. czyli 20,8 mln zł w ujęciu r./r. Było to efektem spadku kosztów prowizji franczyzowych, spadku kosztów obsługi działalności zagranicznej oraz niższych kosztów obsługi logistycznej i oszczędności na kosztach e-commerce.Wybuch epidemii COVID-19 spowodował, że firma wynegocjowała w okresie lockdownu obniżki czynszów a także zawarła porozumienia z większością wynajmujących co do obniżki płatności za lokale do poziomów, które powinny zagwarantować rentowność tych sklepów. Tam, gdzie się to nie udało, sklepy zostały zamknięte, ograniczając ryzyko strat.Ograniczone zostały także koszty wynagrodzeń zarówno w sklepach, jak i w centrali.Na koniec czerwca br. łączna powierzchnia sklepów Top Secret oraz marki Troll i outletów wynosiła 29,2 tys. m2, co oznacza spadek o 21 proc. r./r. Sieć handlowa liczy około 190 sklepów zlokalizowanych wyłącznie na polskim rynku.W tym roku grupa Redan świętuje ćwierć wieku. Założona w 1995 r. przez Dariusza Jarosińskiego, Leszka Kapustę oraz obecnego akcjonariusza większościowego Radosława Wiśniewskiego łódzka firma i jej czołowa marka Top Secret to część historii polskiej branży odzieżowej.Jednak biznesowa historia notowanej od 2003 r. na warszawskiej giełdzie Grupy Redan, to nie tylko pasmo sukcesów, a firma znalazła się obecnie na kolejnym zakręcie. Sprzedała właśnie swoje najcenniejsze aktywo - markę modową Top Secret. Od ubiegłego roku nie sprawuje również kontroli nad spółką TXM, stanowiącą dyskontowy segment działalności.W związku z powyższym rodzi się pytanie, ile biznesu odzieżowego zostało w odzieżowej Grupie Redan?Jak zapewnia w raporcie półrocznym firma, sama sprzedaż udziałów w Top Secret przez Redan nie wpływa negatywnie na możliwość kontynuacji działalności Redan i Grupy Kapitałowej Redan. Nie zmienia to też faktu, że Redan jest nadal ściśle związany z marką „Top Secret”, a tym samym jego zdolność do kontynuacji działalności zależy głównie od wyników jej działalności.Jak wyjaśniał niedawno portalowi WNP.PL prezes Grupy Redan Bogusz Kruszyński, po sprzedaży udziałów Top Secret pod koniec sierpnia br., działalność Redan obejmuje obecnie różne usługi realizowane na rzecz tej marki, które dotyczą m.in. wykonywania wszystkich operacji logistycznych, obsługi w zakresie IT oraz wsparcia w zakresie usług back-office.- Jednocześnie Redan nadal jest największym akcjonariuszem TXM. Po konwersji wierzytelności objętych układem w TXM Redan będzie posiadał 30,91 proc. akcji uprawniających do wykonywania 40,48 proc. głosów na WZA TXM. Choć posiadane akcje nie dają Redanowi możliwości samodzielnego wpływania na decyzje TXM (co oznacza brak kontroli właścicielskiej), to jednak nie oznacza zupełnego braku wpływu czy ewentualnych korzyści w sytuacji, gdy wyniki TXM będą się poprawiać. Redan posiada także opcję odkupienia udziałów w Top Secret Sp. z o.o. - wyjaśnia prezes Grupy Redan.Zgodnie z umową Redan będzie mógł skorzystać z opcji call, czyli właśnie odkupienia udziałów Top Secret od dnia 1 września 2022 r. Wcześniej będzie mógł to zrobić w przypadku, gdyby obecny właściciel, Radosław Wiśniewski, naruszy warunki umowy o sprzedaży udziałów (mają zagwarantować, że nie nastąpią istotne zmiany w spółce Top Secret).Czytaj więcej: Kłopoty znanej marki odzieżowej. W potrzebie pomoże ojciec-założyciel Jak dowiadujemy się z raportu, głównym celem Top Secret na najbliższe okresy jest stopniowy wzrost sprzedaży oraz odzyskanie rentowności działania. W dalszej perspektywie planowane jest dostosowanie mapy kanałów dystrybucji do nowych warunków funkcjonowania po okresie pandemii, która już zmieniła nawyki zakupowe konsumentów. Zakładany jest także zrównoważony rozwój sieci sklepów.