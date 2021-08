Redan rozwija obszar usług logistycznych

Redan opublikował sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku. W tym okresie spółka osiągnęła obroty na poziomie 42,8 mln zł, co oznacza wzrost o 11 proc. w ujęciu rok do roku. Zmiana zasad współpracy z Top Secret przełożyła się również na zwiększenie uzyskiwanej marży handlowej. W kolejnych okresach Redan zamierza mocniej rozwijać świadczenie usług logistycznych na rzecz innych podmiotów niż tylko Top Secret. W tym celu do zarządu spółki powołany został Dariusz Młodziński.

Nowy model współpracy

