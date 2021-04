Redan ze stratą, choć znacznie poprawił wyniki

W 2020 roku osiągnęliśmy znacznie lepsze wyniki finansowe niż w poprzednim roku, choć nadal ponieśliśmy stratę - ocenia Bogusz Kruszyński, prezes Redanu. Firma widzi potencjał do dalszego rozwoju współpracy z marką odzieżową Top Secret. W planie jest również poszerzenie działalności przede wszystkim w zakresie usług logistycznych, a docelowo także informatycznych świadczonych dla innych podmiotów.

- W 2020 roku osiągnęliśmy znacznie lepsze wyniki finansowe niż w poprzednim roku, choć nadal ponieśliśmy stratę. Olbrzymia poprawa nastąpiła, pomimo że był to bardzo trudny i specyficzny okres. Z jednej strony działalność całej gospodarki, a w szczególności branży odzieżowej została mocno ograniczona z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Przełożyło się to na znaczne zmniejszenie obrotów. Duże zmiany wystąpiły także w strukturze Grupy Redan w związku ze sprzedażą udziałów w spółce Top Secret. W efekcie w sierpniu ubiegłego roku zakończona została konsolidacja wyników tej firmy i od tego czasu sprawozdawczość finansowa opiera się na raportach jednostkowych – powiedział Bogusz Kruszyński, prezes Redanu.

Jedynym możliwym źródłem pozyskania nowego finansowania niezbędnego dla zapewnienia płynności dostaw nowych towarów oraz perspektywy odzyskania rentowności, okazało się wsparcie finansowe ze strony Radosława Wiśniewskiego (założyciela marki i wiodącego akcjonariusza Redan), o czym serwis WNP.PL pisał tutaj: Kłopoty znanej marki odzieżowej. W potrzebie pomoże ojciec-założyciel Wypracowane zostało wówczas rozwiązanie polegające na zainwestowaniu nowych środków w finansowanie zakupu nowych kolekcji. Zabezpieczeniem było natomiast przejęcie przez Radosława Wiśniewskiego pełnej kontroli nad spółką Top Secret. Redan zgodnie z umową ma jednak prawo do odkupienia udziałów Top Secret w okresie 5 lat.- Pomimo sprzedaży udziałów w spółce Top Secret obsługa operacji dotyczących tej marki była i pozostaje podstawowym przedmiotem naszej działalności. Redan w dalszym ciągu będzie zajmował się obsługą logistyczną towarów sprzedawanych pod marką Top Secret (kupował towary od dostawców, przechowywał na magazynie, dokonywał ich odprawy celnej, konfekcjonował przed wysyłką do sklepów lub klientów itd.) oraz ich sprzedażą poza granicami Polski. Zakładamy również systematyczną poprawę efektywności działania. Marża na sprzedaży do Top Secret w minionym roku wyniosła 11,7 proc. (po oczyszczeniu o dokonany odpis), natomiast na 2021 prognozujemy ją na poziomie 15,4 proc. – dodał Bogusz Kruszyński.Redan ocenia, że działalność Top Secret jest wciąż perspektywiczna. Duża część sklepów detalicznych znajduje się w mniejszych miejscowościach lub mniejszych centrach handlowych. W obecnej sytuacji pandemicznej widać wyraźną tendencję, że ruch klientów w takich lokalizacjach odbudowuje się znacznie szybciej, niż w topowych galeriach w dużych miastach.Firma podkreśla, że dostawy towarów realizowane są w trybie just-in-time zapewniając większą elastyczność w reagowaniu na wahania popytu. W ten sposób potencjalny nadmiar zapasu do sprzedaży w sklepach marki Top Secret został ograniczony już na początku pandemii.- W naszej opinii są to silne argumenty wskazujące, że Redan, który współpracuje ściśle z marką Top Secret ma potencjał do dalszego rozwoju – stwierdził Bogusz Kruszyński.W kolejnych okresach Redan, poza rozwojem sprzedaży krajowej (do spółki Top Secret) oraz zagranicznej, będzie poszukiwał także nowych klientów w zakresie obsługi logistycznej i IT.