Rosja okazała się bardzo kosztowna dla Adidasa

Drugi co do wielkości producent artykułów sportowych na świecie - Adidas - w trzecim kwartale 2022 roku prawie trzykrotnie obniżył zysk netto w porównaniu z sytuacją rok wcześniej.

Zysk netto Adidasa w III kwartale 2022 roku wyniósł 352 mln euro wobec 984 mln euro rok wcześniej. Największy wpływ na spadek zysku netto miały jednorazowy odpisy w wysokości ok. 300 mln euro, głównie w związku z wycofaniem się spółki z Rosji.

Zysk operacyjny zmalał o 16 proc. - do 564 mln euro. Marża zysku operacyjnego spadła o 2,9 punktu procentowego do 8,8 proc.

Kwartalne przychody Adidasa wzrosły o 11,4 proc. do 6,41 mld euro. Wyłączając zmiany kursów walutowych przychody wzrosły o 4 proc.

Na firmie wciąż odbija się zamieszanie koronawirusem w Chinach. Przychody firmy w Chinach w ostatnim kwartale spadły o 18,9 proc. (o 26,6 proc. z wyłączeniem wahań kursów walut) i wyniosły 937 mln euro, w pozostałych krajach regionu Azji i Pacyfiku liczba ta wzrosła o 15,1 proc. (14,6 proc. ), ale w górę, do 579 mln euro.

Sprzedaż w Ameryce Północnej wzrosła o 8,2 proc. bez wahań kursów walut, do 1,75 mld euro, w regionie EMEA – o 7,4 proc., do 2,46 mld euro, w Ameryce Łacińskiej – o półtora raza, do 633 mln euro.

Adidas po raz czwarty od początku roku obniżył prognozę całoroczną. Oczekuje się, że przychody za rok wzrosną o 1-3 proc. z wyłączeniem wahań kursów walut, podczas gdy wcześniej oczekiwano wzrostu o 4-6 proc.

Zysk netto z działalności kontynuowanej w tym roku wyniesie około 250 mln euro, a nie 500 mln euro jak wcześniej oczekiwano. Marża brutto wyniesie 47 proc. (wcześniej oczekiwano 47,5 proc.), a marża operacyjna tylko 2,5 proc. (4 proc.).

Powodem pogarszającej się prognozy było zerwanie umowy partnerskiej z amerykańskim muzykiem Kanye Westem z powodu jego kontrowersyjnych wypowiedzi w mediach społecznościowych. Adidas zaprzestanie oferowania produktów Yeezy, tworzonych we współpracy z Westem.

Wartość rynkowa spółki w ciągu ostatnich trzech miesięcy zmalała o 29 proc. (do 20,9 mld euro), podczas gdy indeks giełdowy DAX giełdy we Frankfurcie, gdzie jest notowany Adidas, wzrósł w tym czasie o 1,1 proc.

