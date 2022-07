Rosjanie wykupują perfumy. Rzucili się na zapasy

Po tym jak Rosja napadła na Ukrainę, na Moskwę zostały nałożone liczne sankcje. Wiele dóbr konsumpcyjnych stało się niedostępnych, lub tylko w ograniczonej ofercie. Skutki tego widać choćby w sprzedaży perfum.

W Rosji w pierwszej połowie 2022 r. sprzedaż detaliczna perfum, w tym sprzedaż internetowa, wzrosła o 75 proc. do 39,6 mln sztuk z 22,6 mln rok wcześniej - wynika z danych systemu etykietowania.

W tym samym czasie udział wyrobów produkcji krajowej wchodzących na rynek perfumeryjny wzrósł do 62,4 proc. Sprzedaż rosyjskich perfum podwoiła się (o 104 proc.) w pierwszej połowie 2022 roku, do 18,4 miliona sztuk. W okresie od stycznia do czerwca konsumenci wydali na krajowe produkty perfumeryjne ponad 6,4 miliarda rubli.

Według niezależnych ekspertów skokowy wzrost sprzedaży krajowych produktów wynika z braku wielu zagranicznych marek. Co więcej, w czerwcu widoczne było wykupywanie zapasów perfum ze sklepów zagranicznych koncernów, które zapowiedziały opuszczenie rosyjskiego rynku.

Zarazem propaganda rosyjska zapewnia, że perfum nie zabraknie, tyle że będą one produkowane w Rosji przez miejscowe firmy.

