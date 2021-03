Rzemieślnicze buty z Polski ruszają na podbój Europy

Wychował się w "szewskim zagłębiu" i uwierzył, że na współczesnym rynku jest wciąż miejsce na rzemieślniczo produkowane buty. Założył spółkę Akardo, która otworzyła przed szewcami z Wadowic podwoje internetu. Pomysł na biznes okazał się trafiony i teraz Adam Kubarski rusza na podbój zagranicznych rynków z polskimi, ręcznie robionymi butami. W planach ma też uruchomienie nowej, międzynarodowej marki premium, a także inwestycje w technologie.

Te doświadczenia pomogły mi wystartować z biznesem na własny rachunek i oczywiście musiał to być biznes internetowy. Wybór branży był oczywisty.W tym czasie lokalne zakłady szewskie zaczęły przegrywać z zalewem towaru z Dalekiego Wschodu. Polscy producenci nie mieli żadnej marki, sieci dystrybucji. W zderzeniu z taką konkurencją zaczęli tracić zamówienia, zamykali zakłady, w których przepracowali kilkadziesiąt lat.Postanowiłem im pomóc i stworzyć markę Akardo, pod którą będą mogli sprzedawać swoje buty w internecie.- To decyzja podjęta bardziej sercem niż rozumem. Nie przeprowadziłem wtedy żadnych badań rynku; po prostu: chciałem robić coś, co było moją pasją.Dopiero, gdy udało się sprzedać pierwszych kilka par butów, a później kilkaset, potwierdziło się moje przeświadczenie, że w tym biznesie jest ogromny potencjał, bo ludziom podobają się rzemieślnicze buty.- Na początku było nam bardzo trudno nawiązać współpracę z jakimkolwiek zakładem szewskim. Nasz model biznesowy polegał na tym, że szewcy produkowali buty na zamówienie, do czego nie byli przyzwyczajeni.Wszystkie zakłady w okolicy wytwarzały buty seriami, bo o wiele prościej jest wykroić ze skóry 10 par butów, potem je wyprodukować i sprzedać, niż robić to w pojedynczych egzemplarzach. To jest problematyczne w produkcji obuwia...Na początku współpracę podjął z nami jeden zakład szewski. Tylko on uwierzył w to, co chcieliśmy robić i zdecydował się produkować dla nas pojedyncze pary na zamówienie. Jest z nami zresztą do dziś i ma jedną z najszerszych ofert w naszym sklepie Akardo.Z czasem jednak przekonywali się do nas kolejni szewcy. Dziś pracuje dla nas 10 zakładów, zatrudniających kilkudziesięciu szewców. To małe firmy, w których w produkcję zaangażowane są często całe rodziny. W miarę, jak rozwijamy produkcję, liczba współpracowników będzie się zwiększać.- Na początku nie mieliśmy własnego działu projektowania. 8 lat temu zaczynaliśmy, proponując w internecie to, co współpracujący z nami zakład szewski oferował. Z czasem wprowadzaliśmy własne sugestie do projektów, podpowiadaliśmy, co się dobrze sprzedaje, o co pytają klienci.Teraz, głównie dzięki środkom z ostatniej emisji, udało się zbudować własny dział projektowy. Dzięki temu mamy już w Akardo kompetencje, które pozwalają nam na samodzielne zaprojektowanie i przygotowanie do produkcji każdego modelu obuwia.Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby nabywców. W ten sposób, na wyraźne życzenie klientów, powstało kilka modeli butów. To oni o tym zdecydowali.- Chcieliśmy zwiększyć skalę działania, móc szybciej realizować zamówienia. Dlatego powstała koncepcja budowy zapasów magazynowych. To był jeden z celów pierwszej emisji, którą przeprowadziliśmy wiosną ubiegłego roku.Wynajęliśmy przestrzeń magazynową o powierzchni ok. 250 metrów kwadratowych, co pozwoliło przyspieszyć proces dostawy produktów oraz wprowadzić do sprzedaży obuwie w trudniej dostępnych rozmiarach. Magazyn pozwala nam przechowywać 4-5 tys. par butów - w zależności od sezonu. Zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin.- Sprzedajemy teraz ok. 1000-2000 par butów miesięcznie - i liczba ta stale rośnie. Moce produkcyjne mamy dużo większe, dlatego pole do rozwoju jest duże.- Kolekcja dziecięca zadebiutowała w naszym e-sklepie na początku września 2020 r. To jednak wciąż mały procent naszej sprzedaży, bo traktujemy ją jako asortyment uzupełniający.Zależało nam, żeby sympatycy marki, stali klienci, mogli ubierać całe rodziny w nasze buty. Dlatego powstała ta kolekcja i spotkała się z pozytywnym odbiorem, ale nie jest to nasz główny asortyment.- Zaprojektowaliśmy do tej pory 8 modeli klasycznych męskich butów, szytych metodą blake, bardzo rzadko spotykaną w Polsce. Polega ona na zszywaniu cholewki ze skórzaną podeszwą. Do tego typu produkcji musieliśmy przygotować współpracujące z nami zakłady szewskie, bo nasi szewcy nigdy wcześniej tego nie robili. To wymagało czasu i nakładów.Finalnie sprzedaż przez dedykowany marce Haka Shoes sklep internetowy ma ruszyć między I a II kwartałem tego roku.To będzie zupełnie inny produkt, dla innej grupy docelowej: marka premium dla mężczyzn z zasobniejszym portfelem, którzy zwracają uwagę na ubiór i przywiązują wyjątkową wagę do jakości. Do produkcji używane będą tylko wyselekcjonowane cielęce skóry, skórzane podeszwy również będą w 100 proc. ręcznie wytwarzane. Przy tym współpracujemy wyłącznie z polskimi producentami i garbarniami.- Od samego początku celujemy w rynek europejski, nie skupiamy się tylko na krajowym kliencie. Docelowo Haka Shoes ma mieć zasięg globalny i tak projektujemy nasz sklep internetowy, by mógł realizować wysyłki na cały świat.- To jeden z celów kolejnej emisji, z którą właśnie ruszamy. Zaczynamy od Czech i Słowacji, gdzie pojawić się ma Akardo.Planujemy się skupić na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, które mają duży potencjał rozwoju e-commerce. Dodatkowo są atrakcyjne ze względu na niższe niż na Zachodzie koszty reklamowe.To dla nas ważne, bo chcemy podbić zagraniczne rynki przede wszystkim stosunkiem jakości do ceny. By to osiągnąć, pracujemy na niższych marżach niż nasza konkurencja i musimy kontrolować koszty.- Od początku działalności, każdego roku utrzymywaliśmy rentowność naszego biznesu. Teraz ze - względu na nasze plany, związane z rozwojem biznesu, jego skalowaniem - bardzo dużo inwestujemy, co z pewnością będzie widoczne w naszych sprawozdaniach finansowych.Teraz po prostu wynik nie jest dla nas najważniejszy, bo przyszedł czas inwestowania. Oczywiście zakładamy, że docelowo znów skupimy się na rentowności, bo uważam, że każda firma powinna zarabiać, ale w tym i kolejnym roku nacisk kładziemy na inwestycje.- Nasz biznes jest bardzo kapitałochłonny. Musimy utrzymywać magazyn, spore nakłady przeznaczamy na marketing... Dlatego rozważaliśmy bardzo różne źródła finansowania, również pozyskanie inwestora branżowego.Na razie skupiamy się na emisji promowanej przez platformę crowdfundingową, z której pozyskać chcemy 1,68 mln złotych. Między 2023 a 2025 rokiem planujemy również debiut na NewConnect; wszystko będzie zależało od uwarunkowań rynkowych.Niezależnie od tego, nie wykluczamy zaangażowania większego inwestora.E-commerce jest teraz na fali, a my nie chcemy zostawać w tyle. Dociskamy pedał gazu, jeszcze bardziej przyspieszamy i będziemy na pewno do tego potrzebować sporo kapitału.- Rywalizujemy ze wszystkimi, którzy sprzedają buty w internecie, ale tak naprawdę znaleźliśmy swoją niszę. Mamy inny model biznesowy niż większość firm na rynku, inne produkty, które sprzedajemy pod swoją marką, niedostępną nigdzie indziej.Od samego początku nasza strategia zakłada sprzedaż wyłącznie przez własne kanały i - mimo że pojawiały się oferty sprzedaży butów Akardo w ramach innych sieci dystrybucji - nie zdecydowaliśmy się na to.- Rozważamy wejście na tego typu platformy w krajach, w których nie będziemy mieli swojego sklepu internetowego. Marketplace to prostszy i szybszy sposób na rozpoczęcie sprzedaży w danym państwie bez ponoszenia dużych kosztów.W Polsce pozostaniemy wyłącznie we własnych sklepach internetowych.- Chcemy, żeby marka Akardo była dostępna w wielu krajach, gdzie będzie budowała swą pozycję głównie w internecie. Z kolei Haka Shoes ma być za kilka lat globalną marką premium, z kilkudziesięcioma modelami bardzo wysokiej jakości uniwersalnych butów dla mężczyzn.Chcemy być także jeszcze bardziej technologiczną spółką. Zdajemy sobie sprawę z roli technologii we współczesnym świecie - z tego, jak np. sztuczna inteligencja zmienia gospodarkę. Dlatego będziemy rozwijać technologie, by dalej budowały przewagę Akardo i Haka Shoes.Mamy tu pewne plany, dotyczące użycia sztucznej inteligencji do rekomendacji produktów, predykcji zamówień czy pomagania klientom w dopasowaniu oferty, ale na razie nie chcę zdradzać szczegółów.