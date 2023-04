Scyfryzowali współpracę z ponad tysiącem dostawców. Efekty są zaskakujące

Kompleksowe zarządzanie logistyką, jakie wdrożyliśmy poprzez platformę Control Tower, jest zjawiskiem wyjątkowym nie tylko na skalę naszego kraju – mówi Małgorzata Bogdziewicz, dyrektor ds. zarządzania łańcuchem dostaw LPP Logistics.

Grupa LPP – polski producent odzieży - współpracuje z przeszło 1200 dostawcami, ale także licznymi firmami przewozowymi czy spedytorami.

Jeszcze dwa lata temu współpraca LPP z producentami, kontrahentami i przewoźnikami opierała się na wymianie maili lub plików Excel, a także - w dużym zakresie - dokumentów papierowych.

Dziś wszystkie te działania odbywają się na cyfrowej platformie Control Tower, która pozwala na zsynchronizowanie operacji logistycznych na dużą skalę, ich bieżące monitorowanie na każdym etapie łańcucha.

Wymiernym efektem kosztowym, ale i środowiskowym cyfryzacji obiegu dokumentów handlowych jest fakt, że wyeliminowano konieczność sprowadzenia od dostawców ok. 23 tys. paczek z dokumentami.

Model biznesowy branży odzieżowej opiera się - w większości przypadków - na założeniu, że wzornictwo powstaje w centralach firm, szycie odzieży zlecane jest natomiast zakładom produkcyjnym za granicą, głównie w Azji. Z podobnego modelu korzysta Grupa LPP – polski producent odzieży, który współpracuje z przeszło 1200 dostawcami, ale także licznymi firmami przewozowymi czy spedytorami.

Zarządzanie potężnej skali logistyką Grupa powierzyła swojemu operatorowi – spółce LPP Logistics, która każdego dnia realizuje transporty z kilkudziesięciu miejsc załadunku, obsługuje blisko 72 tys. zamówień rocznie, zarządza transportem morskim, lotniczym i drogowym.

Model tak rozbudowanego outsourcingu - z jednej strony - oraz rosnące wolumeny sprzedaży, wynikające z rozwoju spółki - z drugiej - wiążą się z wieloma wyzwaniami. Konieczność zsynchronizowania operacji logistycznych na tak dużą skalę oraz potrzeba ich bieżącego monitorowania na każdym etapie łańcucha stały się katalizatorem decyzji spółki o rozpoczęciu prac nad platformą pozwalającą sprostać tym wyzwaniom.

- W odpowiedzi na nasz szybki rozwój, zewnętrzne wyzwania logistyczne i ocenę, że to cyfryzacja może dostarczyć narzędzi do zarządzania łańcuchem dostaw o tak dużej skali, jaką mamy, powstała koncepcja stworzenia platformy logistycznej o nazwie Control Tower – mówi Małgorzata Bogdziewicz.

Inicjatywa LPP - to odpowiedź na wyzwanie całej branży logistycznej

Jeszcze dwa lata temu współpraca LPP z producentami, kontrahentami i przewoźnikami opierała się na wymianie maili lub plików Excel, a także- w dużym zakresie - dokumentów papierowych.

W efekcie powstawał ogromnej skali obieg dokumentacji i danych, który - z racji przesunięcia czasowego oraz konieczności ich rejestracji - nie zapewniał bieżącego monitoringu, optymalnej kontroli procesów oraz możliwości szybkiego reagowania na niepożądane zdarzenia.

- Główną przesłanką do rozpoczęcia prac nad projektem Control Tower było wprowadzenie elektronicznego obiegu informacji i dokumentów dostępnych w czasie rzeczywistym w całym procesie logistycznym, które tworzą i do których dostęp mają także wszyscy nasi partnerzy - opisuje dyrektor Małgorzata Bogdziewicz. – Zakładaliśmy, że zbudujemy system do optymalizacji procesów logistycznych i kosztowych, w tym uzyskamy m.in. poprawę terminowości dostaw oraz lepsze wykorzystanie powierzchni w środkach transportu i w magazynach.

Platforma miała też umożliwić lepsze monitorowanie procesów produkcyjnych i bardzo szybkie reagowanie na wszelkie zmiany, w tym te nieprzewidziane.

- Właśnie dzięki informacjom gromadzonym w jednym miejscu i dostępnym dla wszystkich uczestników uzyskaliśmy pełną widoczność poszczególnych etapów zarządzania łańcuchem dostaw w imporcie – dodaje Małgorzata Bogdziewicz.

Inicjatywa LPP to także odpowiedź na wyzwanie, z jakim mierzy się obecnie cała branża logistyczna. Z powodu relatywnie małego wdrożenia technologii informatycznych właściciele ładunków i spedytorzy poświęcają do 80 proc. swego czasu na ręczne rozwiązywanie problemów związanych z procesami operacji kontenerowych - wynika np. z analizy niemieckiej firmy analitycznej ContainerxChange i Copenhagen Business School. Wykazała ona, że by uzyskać oferty i aktualizacje rozkładów rejsów, gros spedytorów nadal korzysta z e-maili, połączeń telefonicznych i WeChat.

Z kolei Digital Container Shipping Association, grupa non-profit założona przez dziewięciu morskich przewoźników kontenerowych, szacuje, że tylko oni wystawiają rocznie ok. 45 mln papierowych listów przewozowych (konosamentów). W 2021 r. zaledwie nieco ponad 1 procent tych dokumentów miało postać elektroniczną (eBL – electronic bill oflading). Dlatego sygnatariusze DCSA zobowiązali się przekształcić w ciągu najbliższych pięciu lat na postać cyfrową połowę listów przewozowych, a w 100 proc. – do 2030 r.

Takie rozwiązanie jest warte każdej ceny. Firma doradztwa strategicznego McKinsey wskazuje, jeśli eBL zyska powszechne zastosowanie, to tylko przewoźnicy transportu morskiego mogą odblokować ok. 18 mld dolarów zysków - dzięki szybszemu obiegowi dokumentów i zmniejszeniu liczby ludzkich błędów.

Na rynku nie było rozwiązania spełniającego wszystkie oczekiwania

- Platforma Control Tower to w całości nasze autorskie narzędzie, które zostało zaprojektowane i wdrożone przez zespół LPP Logistics we współpracy ze spółką informatyczną z naszej grupy Silky Coders – mówi Małgorzata Bogdziewicz.

Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu własnego narzędzia twórcy nowej platformy przeprowadzili analizę dostępnych gotowych platform.

– Znaleźliśmy wiele bardzo dobrych narzędzi TMS (Transport Management System) i SCM (zarządzanie łańcuchem dostaw), nie było wśród nich jednak systemów w pełni odpowiadających na specyficzne potrzeby naszej grupy – dodaje dyrektor Małgorzata Bogdziewicz. - Dlatego podjęliśmy decyzję o stworzeniu własnego narzędzia pokrywającego wszystkie potrzebne funkcjonalności.

Jednym ze specyficznych uwarunkowań LPP jest np. współpraca z wieloma kontrahentami, znajdującymi się na różnych etapach zaawansowania informatycznego. Skoro mieli być użytkownikami platformy, musiała ona być prosta i intuicyjna w obsłudze.

Jak zaznacza Małgorzata Bogdziewicz, zespół projektowy rozmawiał z właścicielami różnych platform logistycznych. Wszyscy podkreślali skalę wyzwania, jakim jest szkolenie przyszłych, działających w dużym rozproszeniu użytkowników systemu.

Autorzy Control Tower podeszli do tego inaczej. Już na pierwszym etapie tworzenia systemu konsultowali się z dostawcami towarów z wybranych krajów i zaprosili ich do zgłaszania uwag oraz sugestii, które pomogą wypracować jak najbardziej intuicyjną obsługę platformy. To oni też testowali konkretne rozwiązania na etapie pilotażowym.

- Ta metodologia się sprawdziła, a nasze narzędzie zostało dobrze odebrane przez dostawców aktywnie uczestniczących w projekcie, bo w istotny sposób usprawniło ich pracę – mówi dyrektor Bogdziewicz. - W ciągu dwóch miesięcy Control Tower objęło wszystkich naszych dostawców. Fakt, że obyło się to bez dodatkowych szkoleń, może świadczyć o prostocie działania systemu i sukcesie wdrożenia tak intuicyjnego narzędzia.

System sprawdzał się w „oku cyklonu” zakłóceń pandemicznych

Wdrażanie platformy Control Tower odbywało się etapami. Pierwszą jego częścią był portal dla dostawców (Supplier Portal), służący do komunikacji i wymiany danych pomiędzy centralą LPP i producentami odzieży.

Pomaga on tworzyć szczegółowe e-zamówienia widoczne jednocześnie dla dostawcy, agenta i fabryki. Dostawca może wydrukować etykiety na kartony dla zamówionych towarów, a jednocześnie złożyć u przewoźnika rezerwację (booking) terminu transportu i miejsca na statku dla gotowych do wysyłki towarów. Kolejno w Control Tower rejestrowane są wszystkie dostawy, które następnie można monitorować w drodze.

- Tę część projektu uruchomiliśmy już w sierpniu 2021 roku, osłabiając skutki globalnych zakłóceń w łańcuchach dostaw – wyjaśnia Małgorzata Bogdziewicz. – Precyzyjnie mogliśmy śledzić, czy kontenery z towarami zostały już załadowane na statek, które z nich są już w drodze do przewoźnika, a jakie są jeszcze do wysłania, co pomagało nam też sprawnie przekierować je i sprowadzić do Polski.

Supplier Portal ma kilka innych funkcjonalności, w tym m.in. kontrolę dokumentów spedycyjnych (packing list) w dostawie do LPP. Jest to dokładna specyfikacja pakowania, liczby kartonów wraz ze szczegółowym indeksem sztuk odzieży, ich rozmiarów, kolorów itp. Na podstawie packing list i dostaw tworzone są awizacje do systemu WMS Centrów Dystrybucyjnych LPP Logistics. Innym pomocnym rozwiązaniem jest możliwość automatycznego wystawiania przez dostawcę faktury.

Po jej weryfikacji przez LPP dostawca może ją wydrukować i przesłać wraz z innymi dokumentami przewozowymi (konosament, świadectwo pochodzenia itp.). Przejście na obieg dokumentów on-line pozwoliło firmie również na wykorzystanie elektronicznego konosamentu SWB (SeaWayBill).

- Przed wdrożeniem Control Tower większość tych informacji opieraliśmy na wysyłce plików w Excelu. Zawsze trwało to długo i szczególnie w wysokich sezonach powodowało ryzyko opóźnień. Dzięki informacji w jednym miejscu, widocznej w czasie rzeczywistym dla wszystkich uczestników, możemy bardzo szybko reagować na zmiany, optymalizować nasze procesy lub wdrażać nowe – podkreśla dyrektor Bogdziewicz.

Inne efekty? Supplier Portal wyeliminował ok. 70 proc. najczęstszych błędów w dokumentach, takich jak zła nazwa towaru, błędna cena, ilość towaru na fakturze niezgodna z packing list itp.

Drugą częścią platformy jest narzędzie do zarządzania dostawami i procesami logistycznymi (Delivery Control Tower). Pozwala monitorować i kontrolować poszczególne etapy w całym procesie (end-to-end), tj. od złożenia zamówienia, rozpoczęcia produkcji, przez kontrolę miejsca transportowanego towaru, odprawę celną oraz przyjęcie w magazynach.

Wymierne korzyści funkcjonowania Control Tower

- Tak kompleksowe zarządzanie logistyką, jakie wdrożyliśmy poprzez platformę Control Tower, jest zjawiskiem wyjątkowym nie tylko na skalę naszego kraju – mówi Małgorzata Bogdziewicz.

Kluczowymi wskaźnikami sukcesu tego systemu stała się optymalizacja kosztów i możliwość szybkiego reagowania na zmiany przy intensywnie zmieniającym się otoczeniu, jak i dynamicznym rozwoju firmy. Z kolei ujednolicone opakowania plus cyfryzacja procesu wysyłki zapewniają, że gotowe produkty lepiej wypełniają kartony, a te – kontenery.

Efektem finalnym jest zwiększenie o 20 proc. wykorzystania powierzchni magazynów i uzyskanie w ten sposób możliwości składowania dodatkowych 240 tys. sztuk kartonów, co z kolei przekłada się na oszczędność powierzchni magazynowej o 15 tys. mkw.

Bardzo wymiernym efektem kosztowym, ale i środowiskowym cyfryzacji obiegu dokumentów handlowych jest fakt, że wyeliminowano konieczność sprowadzenia od dostawców ok. 23 tys. paczek z dokumentami. Istotnie ograniczono też liczbę przesyłek kurierskich. Z kolei lepsze wykorzystanie powierzchni załadunkowej kontenerów pozwala ograniczać potrzebną ich liczbę i redukuje emisję CO2 o ok. 3 tys. ton rocznie.

- Systemem Control Tower objęliśmy już wszystkie kluczowe procesy logistyki produktów. Dostrzegamy w nim jednak dużo większy potencjał, a platforma może być rozwijana i dostosowywana do naszych zmieniających się potrzeb czy wolumenów zamówień – mówi dyrektor Małgorzata Bogdziewicz.

Jednym z takich rozwiązań jest np. planowana integracja Control Tower z systemami IT partnerów, aby wymieniać się z nimi w czasie rzeczywistym potrzebnymi danymi. Spółka LPP Logistics nie wyklucza także wykorzystania nowego systemu do obsługi podmiotów zewnętrznych (Third Party Logistics).

