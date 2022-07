Segment jubilerski napędza wyniki Grupy VRG

Grupa VRG miała udany czerwiec. Przychody ze sprzedaży wzrosły w tym miesiącu o 6,4 proc. Narastająco od początku roku przychody właściciela takich marek jak Wólczanka, Bytom czy W.Kruk były wyższe rok do roku o około 40,7 proc.

W czerwcu przychody ze sprzedaż modowej grupy VRG wyniosły 111,9 mln zł, co oznacza wzrost o 6,4 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca roku ubiegłego. Narastająco od początku roku przychody właściciela takich marek jak Wólczanka, Bytom czy W.Kruk wyniosły około 585,5 mln zł i były wyższe rok do roku o około 40,7 proc.

Czerwiec był kolejnym miesiącem wzrostów segmentu jubilerskiego jubilerskim (marka W.Kruk), który odnotował 18,5-proc. wzrost przychodów z 48 mln zł w roku . W ujęciu narastającym wartość przychodów w tym segmencie wyniosła około 276,8 mln zł, czyli wzrosła o 47 proc. rdr.

Nieco gorzej wypadł segment odzieżowy (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler), którego przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły w czerwcu 61,5 mln zł, czyli tyle samo co w czerwcu roku ubiegłego. W okresie styczeń-czerwiec w tym segmencie przychody wyniosły około 296,1 mln zł i były wyższe o 38,6 proc. rdr.

Więcej VRG sprzedała w czerwcu tego roku w internecie. Sprzedaż online sięgnęła 15 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 12,5 proc. Narastająco od początku roku sprzedaż online wyniosła 88,7 mln zł i była niższa o 11,5 proc. rdr.

VRG poinformowało, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w czerwcu 55,5 proc. i była wyższa rdr o 0,1 pp. Narastająco, marża wyniosła 54,2 proc. i była wyższa o 3,1 pp. rdr.

Jak podano, łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy na koniec czerwca wyniosła 52 tys. m kw. i była niższa o 0,7 proc. niż rok wcześniej.

VRG kontynuuje tradycję krakowskich zakładów odzieżowych z okresu dwudziestolecia międzywojennego, Państwowego Zakładu Umundurowań i prywatnej firmy Strassberg. Jako samodzielny podmiot spółka rozpoczęła działalność w 1948 roku, kiedy to utworzone zostały Krakowskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego. Wraz z rozwojem i specjalizacją działalności w 1961 roku rozpoczęto produkcję przeznaczoną na sprzedaż eksportową, a w 1966 roku została podjęta decyzja o zaniechaniu produkcji odzieży damskiej na rzecz ubrań męskich.

Obecnie VRG to notowana na giełdzie modowa grupa, w skład której wchodzą nie tylko odzieżowe marki, takie jak Vistula, Wólczanka czy Bytom, ale także jubilerska W.Kruk.

