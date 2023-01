Sinsay otwiera pierwsze salony we Włoszech i w Grecji

Polska firma odzieżowa LPP debiutuje na kolejnych rynkach europejskich, uruchamiając pierwsze salony stacjonarne marki Sinsay we Włoszech i w Grecji.

Otwarte na przełomie 2022/2023 r. sklepy we włoskim Marcon i greckim Heraklionie są kontynuacją planu ekspansji polskiej spółki odzieżowej na rynkach Europy Południowo-Zachodniej.

Klienci nowych lokalizacji znajdą w nich pełen asortyment marki, obejmujący kolekcje modowe, kosmetyki i elementy wyposażenia wnętrz.

Jeszcze w tym roku salony Sinsay pojawią się w kolejnych europejskich miastach, w tym m.in. w Mediolanie, Salonikach czy Atenach.

Portfolio LPP obejmuje pięć marek modowych, których oferta dostępna jest za pośrednictwem sklepów online i ponad 1,8 tys. salonów stacjonarnych w blisko 40 krajach.

Zmiany w globalnej gospodarce spowodowały przekierowanie działań biznesowych spółki w stronę Europy Południowo-Zachodniej. Otwarcie pierwszych salonów Sinsay we Włoszech i w Grecji to kolejny etap planowanej ekspansji oraz rosnącego zainteresowania ofertą marki.

LPP realizuje strategię ekspansji zagranicznej

W ujęciu omnichannelowym najmłodszy brand LPP odnotowuje obecnie największą dynamikę wzrostu - na poziomie 70 proc r/r, a jego sprzedaż w trzecim kwartale ub. r. przekroczyła 1,7 mld zł.

- Stabilna pozycja rynkowa naszej firmy jest zasługą wszystkich pięciu brandów LPP i dzięki osiąganym przez nie wynikom możemy szukać kolejnych okazji do rozwoju - zaznacza Przemysław Lutkiewicz, wiceprezesLPP.

Obecnie realizowana strategia ekspansji zagranicznej opiera się na dwóch mocnych filarach - flagowej marce Reserved oraz Sinsay, które wykazują największy potencjał wzrostu w ujęciu omnichannelowym.

- Duże zainteresowanie ofertą online we Włoszech przekonało nas do uruchomienia sprzedaży stacjonarnej Sinsay w tym kraju. Debiut w tym miejscu jest nieprzypadkowy. Rynek włoski traktujemy jako przyszłościowy również dla innych brandów. Takim obszarem jest też Grecja. Jesteśmy przekonani, że dostępność oferty zarówno w kanale e-commerce jak i w sprzedaży tradycyjnej przyczyni się do wzmocnienia naszej pozycji na Bałkanach, które już od kilku lat pozostają dla nas jednym z najważniejszych regionów - dodaje Przemysław Lutkiewicz.

Otwarty 27 stycznia br. sklep stacjonarny Sinsay w greckim Heraklionie to lokal o powierzchni ponad 1 tys. mkw. Ofertę odzieży i akcesoriów uzupełniają elementy wyposażenia wnętrz, zabawki, akcesoria dla zwierząt oraz kosmetyki. Nowoczesną aranżacją wyróżnia się także pierwszy włoski salon stacjonarny Sinsay o pow. ponad 1,4 tys. mkw, otwarty 20 grudnia ub. r. w Marcon, w prowincji Wenecja. Z kolei już w pierwszym kwartale br. LPP planuje otwarcie pierwszego sklepu stacjonarnego marki w stolicy mody - Mediolanie, a w kolejnych miesiącach także w greckich Salonikach, czy Atenach.

Oferta mocno wpasowała się w upodobania odbiorców z Europy Południowej

- Od momentu ogłoszenia przez LPP planu wejścia na rynek włoski i grecki trwały prace nad uruchomieniem pierwszych salonów stacjonarnych w tych krajach. Planujemy otwierać nasze sklepy dokładnie tam, gdzie klienci nas potrzebują, blisko ich domów, tak by każdy mógł zaopatrzyć się w odzież oraz wyposażyć swój dom w modne akcesoria i dekoracje w korzystnych cenach - podkreśla Lutkiewicz.

I wskazuje, że jak pokazują kilkumiesięczne już doświadczenia ze sprzedaży internetowej asortymentu Sinsay na rynku włoskim i greckim, oferta mocno wpasowała się w upodobania odbiorców z Europy Południowej. Stąd decyzja o uruchomieniu pierwszych salonów stacjonarnych we Włoszech, a teraz także w Grecji.

- Ewolucja marki zarówno poprzez rozbudowę sieci sprzedaży, jak i dopasowanie asortymentu do aktualnych oczekiwań, jest wynikiem rozwoju i dojrzewania brandu wraz z jego klientami - dodaje Przemysław Lutkiewicz.

Sinsay zadebiutował na rynku w 2013 r. otwierając pierwsze salony w największych miastach w Polsce. W tym samym roku rozpoczęto ekspansję zagraniczną, uruchamiając sklepy stacjonarne w Czechach i na Litwie. Po 10 latach Sinsay stał się drugim obok Reserved filarem LPP.

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw.

LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć ponad 1800 salonów o łącznej powierzchni 1,5 mln m2 i każdego roku dystrybuuje odzież i akcesoria na 3 kontynenty.

