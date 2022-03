Sklep multibrandowy Answeara notuje rekordowe wyniki ze sprzedaży online

Answear.com, polski internetowy sklep multibrandowy prowadzący sprzedaż odzieży i obuwia w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, według wstępnych danych wypracował 282 mln zł sprzedaży online w IV kw. 2021 roku, co oznacza wzrost o 78 proc. rok do roku. Sprzedaż online w całym 2021 roku wyniosła 721 mln zł i wzrosła o 67 proc. w porównaniu do 2020 roku, w którym zanotowano sprzedaż online w wysokości 433 mln zł.

Ostatni kwartał 2021 roku to okres, w którym Answear koncentrował się na rozwoju funkcjonalności własnej platformy e-commerce.

W 2021 roku spółka rozpoczęła swoją działalność na trzech zagranicznych rynkach: greckim, chorwackim i cypryjskim.

- W tym roku planujemy dalszą ekspansję zagraniczną oraz chcemy umacniać naszą pozycję i rozpoznawalność na wszystkich 10 rynkach, na których jesteśmy obecni – mówi prezes Krzysztof Bajołek.

Rozwój platformy e-commerce

Ekspansja zagraniczna

