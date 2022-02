Sklepy LPP na Ukrainie zamknięte, w Rosji otwarte

Tegoroczne plany rozwojowe LPP na Ukrainie na ten moment zostały anulowane - przekazało w czwartek biuro prasowe firmy będącej właścicielem m.in. marek Reserved i Sinsay. W reakcji na rosyjską agresję na Ukrainie notowania producenta odzieży na GPW spadły w czwartek o ponad 20-proc.

Rzeczniczka LPP Monika Wszeborowska poinformowała, że rynek ukraiński odpowiada orientacyjnie za 6 proc., a rosyjski - za 20 procent całości obrotu spółki.

Handel w Ukrainie stoi, sklepy LPP również są zamknięte, spółka wstrzymała transport do tego kraju. Sklepy LPP w Rosji są otwarte.

Do tej pory LPP utrzymywało biura w Kijowie i Lwowie, jednak zdecydowano się na przeniesienie całej administracji do Lwowa.

Zamknięte sklepy

Wiodące marki

- Zarówno w Rosji jak i na Ukrainie wiodącymi markami są Reserved i Sinsay. W obu krajach są obecne wszystkie nasze marki, które funkcjonują zarówno w handlu stacjonarnym jak i internetowym. W samozwańczych republikach nie mamy sklepów. Jeszcze wczoraj działalność naszych sklepów odbywała się w, powiedzmy, normalnym trybie. Dziś się to diametralnie zmieniło. Natomiast sklepy w Rosji pozostają otwarte - powiedziała Wszeborowska.



- Nie posiadamy linii produkcyjnych w tych krajach. W Rosji posiadamy sieć dystrybucji, to znaczy centrum dystrybucyjne i magazyn dedykowany obsłudze sprzedaży internetowej. Na Ukrainie takich obiektów nie mamy - dodała Wszeborowska.



LPP to polski polski producent odzieży zarządzający markami: Reserved, Sinsay, House, Cropp i Mohito.



W nocy ze środy na czwartek prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w telewizyjnym wystąpieniu rozpoczęcie "operacji specjalnej w Donbasie". Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził stan wojenny na terenie całego kraju.



Wojska rosyjskie przekroczyły granice Ukrainy od północy, wschodu i południa - przekazały w czwartek władze w Kijowie. Oficjalne źródła ukraińskie informują o ponad 40 ofiarach śmiertelnych wśród żołnierzy. Armia donosi o walkach w Donbasie i wokół Charkowa. Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl