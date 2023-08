Notowany na warszawskiej giełdzie producent obuwia - Wojas - zanotował w lipcu 2023 roku aż 66-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu rocznym.

Wojas miał w lipcu 2023 roku 34,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 66 procent. Łącznie w okresie styczeń-lipiec 2023 roku grupa odnotowała 213,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o prawie 27 proc.

Dla porównania, Wojas miał w czerwcu 2023 roku 38,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży - więcej w ujęciu rok do roku o 6,2 proc. Łącznie w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku grupa odnotowała 178,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 21 procent.

Skonsolidowane przychody Wojasa ze sprzedaży detalicznej w lipcu 2023 roku wyniosły natomiast 17,3 mln zł i były wyższe o 13 procent rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń - lipiec 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 135,1 mln zł i były wyższe o 14 proc. rok do roku.

Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2023 roku Wojas opublikuje 22 września 2023 roku.

W samym pierwszym kwartale Wojas odnotował 2,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 3,5 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły w pierwszym tegorocznym kwartale 69,4 mln zł wobec 54,8 mln zł rok wcześniej.

W reakcji na podane informacje o lipcowej sprzedaży, kurs Wojasa zaczął zyskiwać. We wtorek (8 sierpnia) jedna akcja wyceniana jest na 7,5 zł, a cała spółka na niespełna 100 mln zł. Od początku roku akcje Wojasa zyskały już ponad 50 procent. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Wiesław Wojas, posiadający 86 proc. akcji.

Wojas w ostatnich miesiącach podpisał kilka znaczących kontraktów m.in. z Wojskiem Polskim. Więcej w poniższych tekstach:

