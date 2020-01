Słabsze wyniki sprzedaży TXM

Zarząd TXM SA w restrukturyzacji poinformował, że szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM w grudniu 2019 roku wyniosła ok. 21 mln zł, co oznacza spadek o 42 proc. w porównaniu do grudnia 2018 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM wyniosła ok. 222 mln zł tj. o 26 proc. mniej niż w roku poprzednim.