Słabszy wrzesień Grupy Wojas

Grupa kapitałowa Wojas we wrześniu 2021 r. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 24,144 mln zł co licząc rok do roku oznacza spadek o 6,6 proc. Natomiast w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży o 10,3 proc. większe w porównaniu z analogicznym okresem 2020 - wynika z informacji podanych przez spółkę.

