Solar zamknął 2019 r. wyższymi przychodami i zyskiem. Teraz trzeba się zmierzyć z koronawirusem

Ponad pół miliona zysku i przychody wyższe o 8 proc. Tak odzieżowa Grupa Solar Company zamknęła 2019 rok. Teraz firma, która na polskim rynku funkcjonuje już od 30 lat, będzie musiała zmierzyć się z kryzysem, jaki przed całą branżą postawiła pandemia koronawirusa. - Tak jak wszystkie polskie przedsiębiorstwa, oczekujemy zdecydowanych i szybkich działań ze strony administracji rządowej - podkreśla Stanisław Bogacki, prezes Solar Company.

Opanowanie skutków kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa jest jednym z głównych celów rozwoju firmy na najbliższą przyszłość. Grupa musi podjąć szereg działań pozwalających na zachowanie ciągłości działań operacyjnych począwszy od wydajnego opracowania kolejnych kolekcji przez zabezpieczenie łańcuchów dostaw do właściwej organizacji pracy w czasie przestoju umożliwiającej skuteczne rozpoczęcie sprzedaży po otwarciu sklepów zamkniętych z powodu epidemii COVID-19.Największym wyzwaniem dla grupy będzie zachowanie płynności z wykorzystaniem możliwych dostępnych narzędzi w okresie zamknięcia sklepów i tuż po ich otwarciu.Pomimo nieprzewidywalności rozwoju sytuacji wokół pandemii koronawirusa, Grupa Solar deklaruje konsekwentną realizację strategicznych celów, wśród których są dalszy rozwój marki Solar, a także przygotowania do rozwijania obecności na rynkach zagranicznych.Notowana na warszawskiej giełdzie od 2012 r. spółka Solar Company jest właścicielem jednej z najstarszych marek odzieżowych w Polsce, pod którą powstają autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych.Markę stworzyło w 1989 r. trzech współwłaściciel - Maria Pyzio, Paweł Nowak i Stanisław Bogacki, który do dziś zasiada w fotelu prezesa firmy i jest jej znaczącym akcjonariuszem.Po ponad trzech dekadach na rynku Solar zatrudnia obecnie ponad 700 osób, które pracują w biurze i w sieci sklepów w całej Polsce.Pierwszy sklep z logo Solar został otwarty w 1998 r. a obecnie sieć tworzy 70 własnych sklepów firmowych, 58 sklepów partnerskich, które uzupełnia sklep internetowy. Firma współpracuje również z kilkunastoma partnerami z zagranicy i prowadzi placówki franczyzowe zlokalizowane w Niemczech i Luksemburgu.