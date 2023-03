Spółka e-commerce zmienia nazwę

Akcjonariusze notowanej na rynku NewConnect spółki Etna Stoftware Technologies zdecydowali o przyjęciu nowej nazwy dla firmy. Teraz spółka to E-shopping Group. Zmiana wynika z przyjętej strategii rozwoju na lata 2023-2026.

Etna Software Technologies, która będzie działać pod nazwą E-shopping Group specjalizuje się w handlu e-commerce.

Spółka w ostatnim czasie uruchomiła kolejny sklep internetowy w bardzo dynamicznie rozwijającym się segmencie beauty. Uruchomienie nowego sklepu oraz zmiana nazwy jest konsekwencją ogłoszonej strategii rozwoju, która ma na celu zwiększenie przychodów.

Sektor beauty obejmuje: salony kosmetyczne i fryzjerskie, ośrodki SPA, specjalistyczne gabinety z usługami manicure, pedicure, depilacji.

Inwestycje w ekologiczne kosmetyki i zdrową żywność

- Zmiana nazwy to kolejny krok w realizacji przyjętej przez nas strategii rozwoju. Istotnie zależy nam, aby w E-shopping Group budować portfolio marek docierających do jak najszerszego grona klientów, dlatego postawiliśmy otworzyć kolejny, piąty sklep w dynamicznie rozwijającym się sektorze ekologicznych kosmetyków oraz zdrowej żywności – powiedział Remigiusz Skrzypczak, członek rady nadzorczej spółki oraz jej większościowy akcjonariusz (76,41 proc. wszystkich akcji).

W ramach strategii rozwoju spółka planuje nie tylko uruchamiać kolejne sklepy, ale także rozwijać już istniejące. Analizuje również cele akwizycyjne, które pozwolą na dalszy rozwój, generowanie przychodów oraz poszerzenie oferty.

Minimalizacja kosztów związanych z łańcuchem dostaw

Celem spółki jest zwiększenie przychodów oraz zaoferowanie jak najlepszych produktów swoim klientom. Model dropshippingowy, na którym firma opiera swoją działalność, polega na prowadzeniu sklepów internetowych, z których klienci zamawiają produkty, a następnie są one bezpośrednio wysyłane do nich przez dostawców. Metoda ta pozwala firmom na minimalizację kosztów i ograniczenie ryzyka związanego z posiadaniem własnego magazynu, co znacznie przekłada się generowanie przychodów, a klientom oferuje szerszy zakres dostępnych produktów.

- Model dropshippingowy pozwala minimalizować nam koszty związane m.in. z zapleczem logistycznym. Zwiększenie przychodów jest dla nas kluczowe, dlatego planujemy ciągły rozwój naszych sklepów i współpracę z najlepszymi dostawcami – dodał Bartłomiej Denis-Świerszcz, prezes spółki.

