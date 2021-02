Sportowa odzież "Made in Poland" chce podbić świat

Moda na zdrowy tryb życia sprawiła, że w segment sportowej odzieży celuje coraz więcej firm, nawet tych nie zawsze związanych z branżą odzieżową. W tym roku mocno na rynek z nową kolekcją Gold Series marki Olimp Live&Figth weszła także farmaceutyczna firma Olimp Labs, znana głównie z produkcji suplementów diety i witamin. Stawiając na jakość i krajową produkcję chcą podbić rynki.

- Pomyśleliśmy, że skoro nasze zadaniowe kolekcje spełniają oczekiwania profesjonalistów, to jest tak samo duża szansa, że spełnimy oczekiwania aktywnych amatorów, prowadzących zdrowy tryb życia - mówi nasz rozmówca. - Ideą, która przyświecała firmie, jest zapewnienie jak największego komfortu osobom uprawiającym sport. Do tej pory Olimp Labs dbał o to od strony suplementacyjnej, czego uzupełnieniem jest teraz także odzież. To jeden z najważniejszych elementów każdego treningu, bo najbliższy ciału - dodaje.Decyzję firmy Olimp Labs o większym zaangażowaniu w segment odzieży sportowej i wyjściu poza krótkie serie „zadaniowe” dla zawodowych sportowców i ambasadorów marek przyspieszył widoczny od kilku lat w Polsce trend zdrowego życia.Ludzie zaczęli zwracać uwagę nie tylko na to, co jedzą, ale też jak aktywnie żyją. Na nadgarstkach pojawiły się treningowe zegarki, które liczą każdy krok; zrodziła się potrzeba ubrania dostosowanego odpowiedniego do aktywnego trybu życia.Jednak rynek odzieży sportowej w Polsce jest mocno konkurencyjny. Karty rozdają tu chociażby takie firmy jak absolutny lider polskiego rynku firma OTCF, właściciel marki 4F, a także wiele zagranicznych marek, takich jak Adidas czy Nike.Dlatego marka Olimp Live&Fight postanowiła znaleźć swoje miejsce na rynku, stawiając przede wszystkim na jakość i innowacje. Jednym z głównych wyróżników najnowszej serii odzieży jest także metka "Made in Poland". Kolekcja Gold Series, która zadebiutowała na rynku w lutym 2021 r., jest wykonana w 100 proc. w Polsce. Cały proces zarówno projektowy, jak i produkcyjny ma miejsce nad Wisłą.- Stawiamy na polską produkcję, współpracę z polskimi producentami i partnerami. Od samego początku byliśmy zdeterminowani, by w tej serii za główny cel postawić sobie jakość, na którą składają się wszystkie elementy. Dzięki własnemu zespołowi projektowemu powstały produkty, które zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy z dbałością o każdy detal. Działania, które wykonujemy, dotykają dosłownie każdego momentu w cyklu życia produktu, począwszy od inspiracji, rysunków technicznych, projektów, prototypów, aż po produkcję, testowanie i wdrożenie do sprzedaży. Nie każdy zdaje sobie sprawę, jak pracochłonny i złożony jest to proces - mówi Mateusz Parszewski, który osobiście nadzoruje wszystkie te etapy.Materiały do produkcji pochodzą tylko od polskich dostawców. Co bardzo istotne, mowa tu nie tylko o samej bazie – czyli o materiale, ale także o dodatkach takich jak zamki, zawieszki, metki oraz elementy niezbędne do wytworzenia produktu, np. nici.Czytaj także: Moda nagle stała się niemodna. Najwięksi polscy krawcy pokazali wielką determinację Firma współpracuje ze szwalniami z okolic Warszawy i Krakowa oraz z Łodzi, a także ze specjalistycznymi drukarniami z Krakowa i okolic Warszawy, które nanoszą na materiały pomysły projektantów Olimp Live&Fight.- Dzięki temu udało się zachować pełną kontrolę nad jakością. Mogliśmy wyeliminować ewentualne błędy już we wczesnym stadium projektu - mówi szef marki. Wszystkie kolejne kolekcje będą od początku do końca produkowane w Polsce.Debiutująca właśnie kolekcja Gold Series marki Olimp Live&Fight nie miała łatwego startu. Planowana była na końcówkę zeszłego roku, jednak świat wywróciła do góry nogami pandemia, która nie oszczędziła również producentów odzieży.- Kryzys miał wpływ na nas wszystkich, również na tak dynamicznie rosnący w ostatnich latach segment odzieży sportowej. W hierarchii zakupów konsumenta odzież, a zwłaszcza odzież sportowa, nie była na pierwszym miejscu. Do tego doszło zamknięcie siłowni i klubów fitness. Wiele osób zgubiło swój rytm treningowy podczas lockdownów. Zniknęła cała otoczka wykonywania treningów – pakowania torby, przebierania się w szatni, kupowania wody czy przekąsek, interakcji z innymi ćwiczącymi. To odbiło się na wynikach sprzedaży - wspomina pandemiczne miesiące Mateusz Parszewski.Jednym ze skutków pandemii było opóźnienie daty premiery najnowszej kolekcji Gold Series.- Czasy stały się niepewne, nie wiadomo było, kiedy i na jak długo sklepy w galeriach handlowych zostaną otwarte, co z klubami i siłowniami, gdzie też można kupić nasze produkty. Mimo wszystko nie zrezygnowaliśmy z tej kolekcji, dzięki czemu wiele polskich przedsiębiorstw, które z nami współpracują, mogło nadal funkcjonować. To są konkretne miejsca pracy, nasi kooperanci, którzy liczą na nas, tak jak my na nich - podkreśla nasz rozmówca.W cały cykl produkcji zaangażowanych jest kilkaset osób. Każda ze szwalni, z którymi współpracuje firma, zatrudnia pomiędzy 50-100 osób. Do tego dochodzą oczywiście kooperanci, tacy jak drukarnie czy firmy produkujące opakowania.- Jednak to tylko jedna strona kryzysu. Zastój wywołany pandemią koronawirusa postanowiliśmy wykorzystać jako czas nie tylko na prace nad nową kolekcją Gold Series, ale także nad następnymi projektami. Rozpoczęliśmy we współpracy z pewną uczelnią wyższą oraz parkiem technologicznym projekt Innowacyjnej Odzieży. Liczymy, że będziemy mogli zaprezentować jej koncepcję w drugiej połowie roku - mówi Parszewski.O szczegółach nie może na tym etapie prac mówić, ale zdradza, że będzie to coś całkowicie nowego na naszym rynku, dedykowanego nie tylko sportowcom.- Dodatkowo mamy w planach jeszcze trzy kolekcje – każda co kwartał, kierująca się odpowiednią porą roku. Każda z nich będzie limitowana i będzie charakteryzować się jakością premium - dodaje Parszewski.Co ciekawe, odzież spod znaku Olimp Live&Fight trafi nie tylko do sieci punktów Olimp Store, które działają w polskich centrach handlowych czy siłowniach i klubach fitness nad Wisłą, ale także za granicę.- Jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji. Olimp Live&Fight należy do giganta z branży farmaceutycznej, Olimp Labs, dzięki czemu mamy możliwość korzystania z „zaplecza” firmy zarówno w zakresie technologicznym, logistycznym, sprzedażowym czy komunikacyjnym. Firma eksportuje swoje produkty, w tym odzież, do 100 krajów na całym świecie - mówi szef marki.Dzięki temu marka Olimp trafiła niedawno do... Emiratów Arabskich, gdzie jeden z kontrahentów otworzył sklep z suplementami i właśnie odzieżą. Markę spotkać też można na takich ogromnych rynkach, jak Niemcy czy Rosja. W planach jest też wejście we współpracę z tak popularnymi w ostatnim czasie multibrandowymi platformami sprzedażowymi.Obecnie cała energia firmy skupia się na promocji nowej kolekcji Gold Series i pracach nad wspomnianym projektem Innowacyjnej Odzieży. Jak zapowiada Mateusz Parszewski, firma sporo namiesza na rynku, ale to już horyzont drugiej połowy 2021 r. i początku 2022 r.