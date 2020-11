Symboliczny zysk Wittchena. Przed rokiem były miliony, dziś są tysiące

Zysk netto grupy Wittchen w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. był na poziomie 289 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej wyniósł 9,4 mln zł. Tak duży spadek to efekt pandemii koronawirusa.

Obniżenie pensji

W przypadku pozostałych lokalizacji grupa nadal prowadzi negocjacje z wynajmującymi. Obecnie mając na uwadze dalszy negatywny wpływ epidemii koronawirusa na prowadzoną działalność, w tym wprowadzony w listopadzie kolejny zakaz prowadzenia działalności w centrach handlowych Grupa będzie kontynuowała negocjacje oraz inne działania mające na celu zminimalizowanie skutków obecnych nadzwyczajnych okoliczności.Członkowie zarządu Wittchena zrzekli się przysługujących im wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji w okresie od 1 kwietnia 2020 do 30 czerwca 2020 roku, zmniejszając je do kwoty 1 zł brutto miesięcznie.Ponadto, wynagrodzenia pracowników w okresie od 1 lipca 2020 do 30 września 2020 zostały obniżone o 20 proc. w przypadku kadry dyrektorskiej, natomiast o 15 proc. dla pozostałych pracowników, w stosunku do poziomów obowiązujących przed 1 kwietnia 2020 roku.Na dzień 30 września 2020 roku grupa prowadziła 108 własnych punktów sprzedaży detalicznej, a ich powierzchnia handlowa brutto wyniosła 8.625 m2. Dla porównania, na dzień 31 grudnia 2019 było 109 punktów detalicznych o powierzchni 8.710 m2.