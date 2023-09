Szwedzki gigant modowy zawiódł oczekiwania

Hennes & Mauritz, właściciel drugiej co do wielkości w Europie sieci sklepów odzieżowych H&M, w trzecim kwartale roku obrotowego 2023 zwiększył przychody o 6 procent, to jednak mniej niż prognozowano.

Przychody H&M w kwartale sprawozdawczym (czerwiec-sierpień) wyniosły 60,9 miliarda koron szwedzkich (5,45 miliarda dolarów) w porównaniu z 57,45 miliardami koron w tym samym okresie ubiegłego roku. prognoza analityków ankietowanych przez FactSet przewidywała przychody na poziomie 63,7 miliarda koron.

Wskaźnik sprzedaży netto w walutach krajowych krajów obecności nie uległ zmianie.

Jak stwierdził H&M, w trzecim kwartale finansowym za priorytet uznano poziom rentowności i zapasów, dodając, że wysiłki mające na celu osiągnięcie marży operacyjnej na poziomie 10 proc. w 2024 r. idą zgodnie z planem.

Dane podawane przez spółkę mają charakter wstępny. Pełne sprawozdanie finansowe za ostatni kwartał zostanie opublikowane 27 września.

Od początku 2023 roku kapitalizacja H&M wzrosła o 46 proc., zaś indeks OMX Stockholm 30 gdzie widnieją akcje spółki wzrósł o 7,9 proc.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl