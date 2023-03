Taras, który kiedyś był sukienką. Oni wiedzą, jak przetwarzać tekstylia

Z kompozytu tekstylny VIVE Texcellence można wyprodukować doniczki, lampy, kosze, tarasy, place zabaw i wiele innych. To sposób na zagospodarowanie odpadów tekstylnych, które stanowią coraz większy problem środowiskowy.

Obecnie zbieranych jest w Europie około 2 mln ton odzieży rocznie, czyli tylko około 30 proc. tego, co trafia na rynek. Tymczasem tekstylia można ponownie wykorzystać: wprowadzić na wtórny rynek lub przetworzyć.

Zużyte tekstylia stanowią surowiec do produkcji kompozytu tekstylnego VIVE Texcellence. Powstają z niego potem elementy małej architektury.

O tym, jakie szanse na rozwój daje gospodarka cyrkularna, będziemy mówić podczas sesji "Gospodarka z drugiej ręki", która odbędzie się w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26 kwietnia).

18 marca obchodzimy światowy dzień recyklingu. To jeden ze sposobów, by ograniczyć ilość odpadów zaśmiecających naszą planetę.

Według danych przekazywanych przez Fundację Ellen MacArthur tylko w latach 2000-2015 światowa produkcja odzieży uległa podwojeniu. Sami Europejczycy kupują 26 kg nowej odzieży rocznie, a wyrzucają średnio około 11 kg tekstyliów - wynika z danych Komisji Europejskiej zebranych w strategii na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych w obiegu zamkniętym z marca 2022 roku.

Przetwarzają 300 ton odzieży dziennie, co daje około 75 tys. ton rocznie

O tym, co można zrobić z tekstyliów, mówi Jarosław Urban, wiceprezes zarządu VIVE Textile Recycling.

- Możliwości jest dużo i cały czas szukamy nowych rozwiązań. Za cel stawiamy sobie stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej, segregowanej każdego dnia w ilości ponad jednego miliona dwustu sztuk, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych w Polsce, w pełni skomputeryzowanych linii do sortowania odzieży. W VIVE Textile Recycling przetwarzamy 300 ton odzieży dziennie, co daje około 75 tys. ton rocznie. Każdego dnia załoga sortuje i pakuje gotowe produkty z ponad 800 różnych grup asortymentowych. Tak przygotowane produkty trafiają do blisko 80 krajów na świecie oraz do sieci sklepów VIVE Profit z odzieżą cyrkularną.

Powierzchnia handlowa wszystkich sklepów to na dziś około 60 tys. m kw. W każdym punkcie następuje całkowita wymiana towaru raz w tygodniu, a klienci mogą wybierać spośród 20 tys. sztuk odzieży. - Warto przy tym punkcie wspomnieć także o naszym innowacyjnym projekcie Game4Planet, w którym zapraszamy klientów do wspólnej gry o dobro planety i lepsze jutro. W ramach tego projektu każdy może oddać swoje używane ubrania w dowolnym punkcie VIVE Profit, a my dbamy o danie im kolejnego życia, mówi Jarosław Urban.

Plac zabaw, taras, ławka, ogrodzenie czy pomost - to wszystko kiedyś było ubraniem

Wiceprezes VIVE Textile Recycling podkreśla, że jest to możliwe dzięki działalności spółki VIVE Innovation, która naprawdę zamyka cykl produkcyjny w firmie. Spółka zajmuje się produkcją kompozytu tekstylnego VIVE Texcellence. To efekt dwunastoletniej pracy i ciągłych badań nad możliwością stuprocentowego wykorzystania zużytych tekstyliów.

- Nasz kompozyt tekstylny to unikalny, innowacyjny produkt, w całości ekologiczny. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, odpornością na warunki atmosferyczne i działania biologiczne. Co ciekawe, materiał nie wymaga konserwacji i może zostać ponownie przetworzony. Texcellence to materiał, który jest już dobrze rozpoznawalny na rynku skandynawskim, czy w krajach Beneluxu. Z VIVE Texcellence wyprodukowaliśmy m.in. elementy placu zabaw, deski tarasowe, ławki, ogrodzenia, buduje się z niego pomosty i inne elementy małej architektury. W Holandii, przechadzając się wzdłuż kanału, można na przykład zobaczyć jego brzegi, które wykłada się właśnie naszym kompozytem. Można śmiało powiedzieć, że jest to produkt przyszłości, który w ciągu najbliższych lat zrewolucjonizuje rynek krajowy i zagraniczny - wyjaśnia Urban.

Pytany o perspektywy na przyszłość odpowiada, że głównym celem firmy jest zamknięcie obiegu w 100 proc., tak aby można było mówić o VIVE Group jako o firmie cyrkularnej.

- W tym momencie oscylujemy wokół wyniku dużo ponad 90 proc. I tak na rynku istnieje niewielka liczba firm, która może konkurować z naszym teraźniejszym wynikiem. Cały też czas prowadzimy badania i szukamy nowych, innowacyjnych możliwości, aby te kilka procent zdobyć. Równolegle planujemy szukać na naszej drodze partnerów, z którymi będziemy mogli mieć jeszcze większy wpływ na społeczeństwo i na środowisko, niż w pojedynkę. Walcząc o ekologię trzeba grać zespołowo. I edukować. To nasze DNA: ekologia i edukacja - zaznacza Jarosław Urban.

