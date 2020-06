Technologie pomogą ubierać się milionom Polaków

Branża modowa przez lata rozwijała się dynamicznie, wielkie domy mody i sieci sklepów rosły w siłę, zwiększały liczbę kolekcji wypuszczanych w jednym roku i podkręcały sprzedaż. Jednocześnie przybywało mniejszych graczy. Pandemia wstrząsnęła jednak tą branżą i nie wiadomo, jak potoczą się jej dalsze losy. Wydaje się jednak pewne, że przewagę w nowym rozdaniu zyskają ci, którzy zwrócą się w stronę nowych technologii.

Także dla marek modowych istotna jest kwestia innowacji. Tu przykładowo rozwija się ideę wirtualnych przymierzalni. Ta idea realizowana jest nie tylko w środowisku e-commerce. Od kilku lat firmy pracują także nad lustrami przyszłości, które z pomocą SI mogłyby wesprzeć sprzedaż w tradycyjnych sklepach. Chodzi o to, że klient nie musi ubierać każdej rzeczy, która przypadła mu do gustu, by dowiedzieć się, jak będzie w niej wyglądał - lustro załatwi przymierzanie za niego i wyświetli jedynie efekty.Takimi rozwiązaniami chwaliły się już firmy Intel czy Van Heusen. A skoro już o sklepach stacjonarnych mowa, warto przywołać brytyjski startup Aura Vision, który wykorzystuje działające już w sklepach kamery bezpieczeństwa i na podstawie obrazu dostarcza informacje na temat klientów: ich wieku, płci, zachowań zakupowych i preferowanego stylu. Wszystko odbywa się z poszanowaniem ich prywatności, a możliwe jest oczywiście za sprawą rozwoju algorytmów.Sztuczna inteligencja w tradycyjnym handlu będzie odgrywać coraz większą rolę, ale nie ulega wątpliwości, że to e-commerce najbardziej czeka na jej rozkwit. Dotyczy to zarówno sprzedawców, jak i klientów. Wystarczy spojrzeć na kwestię zwrotów.Serwis Essential retail donosił przed rokiem, że średnio 40 proc. zakupów modowych dokonanych online jest ostatecznie zwracanych. Powody są różne: od złego rozmiaru, przez kiepskie odwzorowanie kolorów w sklepie internetowym, po niedopasowanie do preferowanego stylu. Generuje to wielkie koszty dla firm z sektora, obciąża środowisko naturalne i zniechęca klientów.Dlatego coraz większą rolę odgrywać będą wirtualni doradcy zakupowi, którzy uchronią przed nieudanymi zakupami. Dobrym przykładem prac na tym polu jest duńska platforma Easysize, która za zadanie postawiła sobie ograniczenie marnotrawstwa związanego z produkcją i wysyłką towarów.- Kwestia ochrony środowiska może iść w parze z rozwojem biznesu i to właśnie sztuczna inteligencja jest w stanie połączyć te dwa, pozornie sprzeczne, cele - komentuje Aleksandra Szarmach. - Jeżeli firma przy pomocy nowoczesnych rozwiązań ograniczy swój negatywny wpływ na planetę, może tego użyć również w celach promocyjnych - dodaje.Wskazuje przy tym, że rośnie grupa klientów, którzy stawiają na świadome i jak najmniej szkodliwe marki, w kryzysie ów trend powinien nawet wzrosnąć. Ten, kto zrozumie to jako pierwszy i pójdzie tym tropem, może naprawdę dużo zyskać.Również polskie firmy z branży sięgają po technologie. Przykładem może być CCC, największa firma obuwnicza w Europie Środkowo0Wschodniej i jej system esize.me, który pozwala na dobór odpowiedniego rozmiaru butów poprzez skanowanie stopy klienta.Czytaj więcej: CCC zeskanowało już ponad milion stóp Polaków -- W zeszłym roku dzięki esize.me wygenerowaliśmy ponad 70 milionów złotych sprzedaży. Nasza baza skanów stóp to dziś największy zbiór takich danych na świecie, a popularność tego innowacyjnego rozwiązania wśród klientów cały czas rośnie. Posiadamy także unikalną technologię do produkcji dedykowanych wkładek, które znacząco zwiększają komfort użytkowania i dopasowania butów - mówił Marcin Czyczerski, prezes CCC.Zobacz także: Ponad 60 proc. Polaków kupuje artykuły i odzież sportową w sklepach stacjonarnych