To będzie trudny rok, ale polskie firmy modowe mają plan

Polskie firmy modowe szykują się na trudny rok. Jednak - o czym w rozmowie z WNP.PL mówią prezesi największych z nich - nie zamierzają poddać się pesymistycznym prognozom, nie rezygnują z inwestycji i sięgają po swą największą przewagę w biznesie - elastyczność.

Branża modowa w w 2023 roku zmierzyć się musi z wieloma wyzwaniami Przyszły rok nadal będzie naznaczony przez wysoką inflację, co odbije się na interesach. Nie ulega też wątpliwości, że największym zagrożeniem pozostanie kwestia wojny w Ukrainie.

W jakim stopniu kryzys wpłynie na biznes w 2023 r. i czy zahamuje inwestycje i transformację w kierunku zrównoważonego biznesu?

O tym, jak polskie firmy modowe szykują się na rok pełen ryzyk, mówią WNP.PL Janusz Płocica, prezes grupy VRG, Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP, Stanisław Bogacki, prezes Solar Company oraz Tomasz Ciąpała, prezes Lancerto.

Rok 2022 na długo zostanie w pamięci. Pierwsza od dziesięcioleci wojna w naszej części Europy wywołała kryzys, którego skutki długo będą odczuwalne. Jak długo?

Na to pytanie ciężko odpowiedzieć, bo w tak niepewnych czasach stawianie prognoz obciążone jest wyjątkowym ryzykiem...

2023 rok naznaczony wojennym kryzysem i inflacją

- Nie ulega wątpliwości, że największym zagrożeniem pozostanie kwestia wojny w Ukrainie. Zmiany, które teraz zachodzą, jeszcze długo będą miały swe globalne konsekwencje pod względem biznesowym oraz społecznym. Izolacja gospodarcza Rosji, zniszczenia wojenne i straty ludności w Ukrainie zmienią krajobraz gospodarczy i demograficzny całego regionu – zauważa Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes firmy LPP, do której należą takie marki jak Reserved, Sinsay, House i Cropp.

Stanisław Bogacki, prezes firmy Solar Company, spodziewa się, że przyszły rok nadal będzie naznaczony przez wysoką inflację, co odbije się na biznesie.

- Prawdopodobnie w 2023 roku inflacja utrzyma się na zbliżonym poziomie, koszty działalności również będą rosły, co w efekcie spowoduje znaczne osłabienie dochodowości firm, a w rezultacie - dalsze osłabienie siły nabywczej społeczeństwa – przewiduje Bogacki. Jak dodaje, szczególne znaczenie będzie mieć kondycja polskiej waluty.

Utrzymanie wysokiej inflacji przez kolejne kwartały prognozuje również prezes i główny udziałowiec firmy Lancerto.

- Ta inflacja nie wygląda na popytową... Wieloletni dodruk pieniędzy przez banki centralne oraz przerwane łańcuchy dostaw były bazą, a kryzys energetyczny to spotęgował. Zakładam, że wysoka inflacja zostanie z nami przez kilka kwartałów - mówi WNP.PL Tomasz Ciąpała.

I dodaje, że nie spodziewa się jednocześnie w Polsce głębokiej recesji czy szczególnie dużego bezrobocia.

- Tym, czego się spodziewam, jest powszechna optymalizacja kosztów i procesów w firmach. Sporo firm może zacząć realizować program zwolnień, ale w gospodarce jest nadal wiele wakatów, zwłaszcza w handlu i produkcji. Istotnie zagrożone są firmy, które mają wysoki wskaźnik zadłużenia, bo koszt obsługi długu stał się bardzo wysoki, a rentowność firm w Polsce szybko spada. Także firmy o historycznie niskiej rentowności i dużym udziale kosztów energii mogą mieć problemy z przetrwaniem kolejnego roku – analizuje prezes Lancerto.

Branża modowa szykuje się na kolejny trudny rok. Ważna będzie elastyczność

Dopóki trwa wojna i towarzyszy nam brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności, dopóty nie sposób przewidywać, jak rozwinie się sytuacja rynkowa. Ma to kolosalny wpływ na biznes i decyzje przedsiębiorców. Cała branża liczy na - przynajmniej częściowe - ustabilizowanie rynku. Jednak 2023 rok będzie wymagający i konieczne okażą się działania wariantowe i elastyczne.

Zdaniem Janusza Płocicy, prezesa grupy VRG, w której portfolio są takie marki jak Vistula, Wólczanka, Bytom czy W.Kruk, kluczem do sukcesu w tak niepewnym czasie jest uważne monitorowanie sytuacji rynkowej i zachowań klientów oraz umiejętność szybkiego reagowania. W przypadku negatywnego scenariusza liczy się zdolność szybkiego działania w kwestii redukcji kosztów i ograniczania zapasów, a w sytuacji oznak poprawiającej się koniunktury - szybkiej intensyfikacji działań wspierających sprzedaż.

- Musimy pamiętać, że w roli poważnego konsumenta debiutują osoby z pokolenia, które nie doświadczyło wcześniej inflacji i dopiero „uczy się” takiego rynku – a my uczymy się ich wymagań i oczekiwań, wyciągając na tej podstawie wnioski - mówi prezes VRG.

Przejawami tej aktywności w przypadku VRG są rozwój strategii omnichannel, nowe koncepty marek, a także zmiany w zakresie strategii produktowej.

- Zakładamy, że - mimo zawirowań rynkowych - sytuacja gospodarcza pozwoli na wdrażanie nowych konceptów sklepów w markach odzieżowych i nieznaczny, bo ok. 4-procentowy wzrost powierzchni handlowej Grupy. W sumie planujemy wydać na inwestycje w 2023 roku ok. 42 mln zł, z czego duża część przeznaczona będzie na rozwój i modernizację sieci sklepów, jak i na rozwój technologii w ramach omnichannel – mówi Janusz Płocica.

Odzieżowe firmy pokazały już w czasie pandemicznego kryzysu, że potrafią być elastyczne. Gotowość do zmian pomogła im przezwyciężyć skutki lockdownów i załamania popytu.

- Obecna sytuacja geopolityczna, tak samo jak wcześniej pandemia, powoduje konieczność szybkiej adaptacji do okoliczności i dostosowania do nich strategii biznesowej. Taka zmiana pociąga za sobą potrzebę głębokiej weryfikacji, a nierzadko nawet ustalenia zupełnie nowych celów – podkreśla Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.

Potwierdza to również prezes firmy Solar Company, dla którego obecnie nadrzędnym celem jest przede wszystkim stabilizacja.

- Konieczne wydaje się aktualnie ograniczenie inwestycji, unikanie - w miarę możliwości - kredytów bankowych, dbałość o bezpieczeństwo pracowników i szybkie, elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku - mówi Stanisław Bogacki.

Taką elastycznością wobec zamknięcia w wyniku wojny wschodnich rynków z pewnością wykazała się grupa LPP. Gdańska firma tylko w Rosji prowadziła ponad 500 sklepów stacjonarnych, a sprzedaż na tym rynku stanowiła blisko 20 proc. jej przychodów. Dlatego LPP zdecydowała się na nową strategię, przenosząc punkt ciężkości w biznesie ze wschodu na zachód.

- Działamy w Ukrainie na terenach, gdzie nie niesie to bezpośredniego zagrożenia i zamierzamy pozostać na tym rynku po zakończeniu działań wojennych, ale obecnie koncentrujemy się na nowych kierunkach rozwoju. Widząc wyniki, jakie tam osiągamy, wierzymy w powodzenie również w 2023 roku. Dobre przyjęcie oferty naszej najmłodszej marki Sinsay na nowych rynkach, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online, to dla nas dobry prognostyk. Zamierzamy wykorzystać ten potencjał, zwłaszcza biorąc pod uwagę utrzymującą się inflację i coraz większą skłonność do ograniczania wydatków konsumenckich. Zdajemy sobie sprawę, że kolejne miesiące mogą przynieść branży spowolnienie. Dlatego inwestycje w rozwój marek z segmentu value-for-money to - w naszej ocenie - dobry kierunek na przyszły rok – mówi Przemysław Lutkiewicz.

Rok 2023 nie będzie rokiem przetrwania, otworzy nowe szanse

Czy zatem rok 2023 r., na którym już cieniem kładą się spodziewane skutki obecnego kryzysu, będzie tylko czasem przetrwania? Czy jednak należy kierować się zasadą Winstona Churchilla, który mawiał, że nie wolno pozwolić, by marnował się dobry kryzys...

Zdaniem Tomasza Ciąpały, prezesa Lancerto trudne czasy dają wiele szans, czego przykładem może być właśnie jego firma. Marka powstała w 2008 roku - w środku największego globalnego kryzysu finansowego.

- Nikt nie chciał finansować takiej młodej firmy, ani inwestorzy, ani banki - mówi jej współzałożyciel. Jego zdaniem w 2023 r. z pewnością zobaczymy firmy, które w tej sytuacji zwiększą swoją wartość.

- Zapewne trzeba będzie robić korekty w swoich strategiach, ale nie w swoich wizjach. Każda firma jest w innej sytuacji, ale największe szanse mają spółki z niskim zadłużeniem, dobrym modelem biznesowym i wysoką płynnością finansową. Ja dodatkowo uważam, że ważna jest mocna kultura organizacyjna i ponadprzeciętne zaangażowanie. Dla wielu firm samo przetrwanie będzie sukcesem - prognozuje Tomasz Ciąpała.

Zdaniem zaś szefa grupy VRG związany z kryzysem ekonomicznym spadek zasobności portfeli nie musi wpływać jednoznacznie negatywnie na branżę odzieżową.

- Mniej impulsywne zakupy oznaczają zwrócenie większej uwagi na jakość, której gwarantem pozostają znane marki o dobrym wizerunku. Nasze marki spełniają te wymagania. Dlatego też realny wydaje się nasz cel uzyskiwania lepszych wyników rok do roku oraz kontynuowania wzrostu przychodów, nawet w warunkach kryzysu. Mamy już krystalizującą się wizję, jak w tej sytuacji działać w dłuższym horyzoncie czasowym - tak, aby kryzysowego czasu nie zmarnować i w momencie odradzającej się koniunktury być do niej dobrze przygotowanym - zapowiada.

Kryzys nie zatrzyma transformacji branży w kierunku odpowiedzialnego biznesu

Kryzys energetyczny, wysoka inflacja i w ślad za nią rosnące stopy procentowe, słabnący popyt i widmo wynikającego z tego spowolnienia gospodarczego - to kombinacja, która weryfikuje wiele strategii biznesowych. Co zatem z coraz odważniej deklarowanym zwrotem branży modowej w kierunku zrównoważonego biznesu? Czy pojawiające się coraz liczniej zielone strategie przetrwają kryzys?

Zdaniem prezesa firmy Solar Company cały czas istnieje przestrzeń na tego typu działania.

- Zwłaszcza że część elementów związanych z ESG już została implementowana, a nawet trudne czasy nie zwalniają z myślenia o przyszłości – mówi Stanisław Bogacki.

Tego samego zdania jest prezes grupy VRG.

- Uważam, że - mimo obecnej sytuacji ekonomicznej - zrównoważony rozwój i zielone strategie powinny stanowić jeden z istotnych elementów działania branży, nie tylko w sferze deklaracji. VRG wdraża i raportuje działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Jesteśmy wyróżnieni jako jeden z liderów GPW w Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek. To docenienie naszych starań, ale nie ich ukoronowanie. Podejmujemy praktyczne kroki w tym obszarze, w tym takie działania jak w ostatnich tygodniach akcja marki Wólczanka z Ubrania do Oddania - chwali się prezes grupy VRG.

LPP kwestie zrównoważonego rozwoju również ma trwale wpisane w plany biznesowe.

- Dzięki zintegrowaniu „zielonego” podejścia z naszym rozwojem ani spowolnienie gospodarcze, ani zmiany geopolityczne nie zatrzymują nas w realizacji założonych projektów. W obecnej sytuacji przynosi to wiele nowych wyzwań, ale też daje mierzalne efekty, tak jak w przypadku naszej umowy z Grupą Figene na zasilanie naszych budynków z OZE - mówi Przemysław Lutkiewicz.

Grupa LPP w ostatnich miesiącach zakończyła też prace nad przygotowywaniem strategii dekarbonizacji, która przechodzi właśnie weryfikację w SBTi - globalnej organizacji wspierającej prywatne przedsiębiorstwa w przechodzeniu na gospodarkę bezemisyjną.

- W tym roku rozpoczęliśmy też współpracę z polskim start-upem Use Waste, w ramach której zostanie opracowana innowacyjna technologia produkcji przędzy z odpadów tekstylnych. Dzięki temu będziemy mogli wykorzystywać w swej działalności nowy rodzaj przędzy z pełnego recyklingu zużytych tkanin poliestrowych, wypełniając tym samym ideę mody cyrkularnej opartej na koncepcji textile-to-textile. Na ten cel do końca przyszłego roku przeznaczymy kwotę 1 mln złotych. To dla nas kolejny ważny krok na drodze do zmniejszania puli odpadów tekstylnych w branży odzieżowej, która od lat boryka się z problemem braku dostępu do skalowalnej technologii pozwalającej w pełni wykorzystywać odpady tekstylne na potrzeby produkcji nowych tkanin - mówi wiceprezes LPP.

Tomasz Ciąpała zwraca uwagę, że chociaż w obliczu wojny, kryzysu energetycznego czy walki politycznej w naszym kraju faktycznie kwestie zrównoważonego rozwoju straciły najwyższy priorytet, to przed nami i tak nieuniknione kosztowne inwestycje w ten obszar. Unia Europejska ma wyznaczoną strategię i temat ESG jest w niej jednym z najważniejszych.

- Kolejne dyrektywy będą wymagały realizacji wielu zmian w całej gospodarce. W tym momencie ta kwestia najbardziej dotyczy największych firm, ale przemiany wymusza też zmiana pokoleniowa czy zwykła przyzwoitość. W naszej spółce od wielu lat w sposób naturalny wdrażamy i stosujemy elementy ESG. Mimo że żadna dyrektywa tego od nas nie wymagała, w logistyce od 14 lat wykorzystujemy opakowania wielokrotnego użytku, zawsze tekturowe lub z recyklingu. Zminimalizowaliśmy do totalnego minimum zużycie papieru czy taśmy klejącej. Jesteśmy jednym z cyfrowych liderów w naszej branży. Aktualnie na naszym nowym magazynie instalujemy panele fotowoltaiczne. Ich moc w 100 proc. pokryje zapotrzebowanie na energię w tym budynku. Idąc dalej: instalujemy o wiele więcej paneli, niż musimy, a nadwyżki tej energii oddamy do systemu, bo jak wiemy, potrzebujemy jako kraj dużo więcej zielonej energii - wymienia prezes Lancerto.

Odpowiedzialność w branży modowej zaczyna się jednak od ubrania - i dlatego Lancerto projektuje i szyje trwałą odzież.

- Robimy to dla klientów, aby dłużej cieszyli się swoimi ubraniami, a potem mogli je oddać do obiegu cyrkularnego. A same kolekcje są bardzo komplementarne i klasyczne - tak, aby nie gonić bez refleksji tylko za trendami... Planujemy w tej mierze realizację wielu ciekawych udoskonaleń w kolejnych okresach - zapowiada ogólnie, ale i strategicznie Tomasz Ciąpała.

