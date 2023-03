Topowe zegarki na najważniejszych w świecie targach

W minionym roku wartość eksportu szwajcarskich zegarków przekroczyła 24 miliardy franków. Od najbliższego poniedziałku w Genewie rozpocznie się najważniejsza światowa impreza targowa zegarków Watches and Wonders.

To właśnie tutaj można zapoznać się ze światowymi trendami i modzie. Tysiące wystawców ze Szwajcarii, ale także z innych krajów pokazuje nowości, które dotyczą przede wszystkich najdroższych modeli wykonywanych ręcznie, często na indywidualne zamówienia.

Od kilku lat pojawiły się jednak zupełnie nowe modele, które nie przypominają bogato zdobionych, złotych egzemplarzy. Mowa jest o zegarkach funkcjonalnych, czyli pozwalających na dokonywanie płatności w sklepach i realizowanie przelewów bankowych. Zegarki mierzą nasze tętno, informują o ważnych rzeczach na przykład gdy musimy zażyć lekarstwa lub zmierzyć sobie poziom cukru.

Pierwszy raz targi podzielono na dwie części, w pierwszej fazie one przeznaczone dla profesjonalistów z całego świata działających w tej branży. W weekend stoiska zostaną, pierwszy raz w historii, udostępnione dla publiczności.

Po okresie pandemii koronawirusa światowy rynek handlu zegarkami częściowo odbudował się w drugiej połowie minionego roku, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Ten rok powinien jeszcze bardziej poprawić pozytywne trendy z racji ponownego otwarcia się Chin i Hongkongu.

W 2022 roku wartość szwajcarskiego eksportu zegarków wyniosła ponad 24 miliardy franków co oznacza wzrost o 11,6 procent w stosunku do roku wcześniejszego. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku eksport przekroczył 4,1 miliarda franków czyli był wyższy 10 procent w stosunku do analogicznego okresu minionego.

