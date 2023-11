Trudne czasy dla handlu w internecie. Zalando weryfikuje prognozy

Popularna internetowa platforma zakupowa Zalando opublikowała wyniki finansowe za III kwartał. Co prawda firma zarobiła znacznie więcej, widać jednak mocne schłodzenie sprzedaży, co zmusza firmę do zmian prognoz na ten rok.

Jak poinformował wywodzący się z Niemiec e-commerce Zalando, specjalizujący się w sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów, zysk spółki przed opodatkowaniem i odsetkami (skorygowany EBIT) wzrósł w III kwartale aż o 72 proc. z 13,5 mln euro w III kwartale ubiegłego roku do 23,2 mln euro w tym samym okresie tego roku.

Pod względem sprzedaży okres ten był jednak rozczarowujący. Firma odnotowała spadek wolumenu sprzedaży brutto (GMV) o 2,4 proc. do 3,2 miliarda euro i spadek przychodów o 3,2 proc. do 2,3 miliarda euro w porównaniu do ubiegłego roku.

Firma tłumaczy spadki trudnym otoczeniem makroekonomicznych, które przekłada się na złe nastroje konsumentów.

Podobnie, jak w przypadku innych graczy w branży odzieżowej, swój niekorzystny wpływ na sprzedaż w minionym kwartale miał także najcieplejszy w historii wrzesień w Europie. Konsumenci nie kupowali odzieży na jesień i zimę, jak to zwykle robi w tym sezonie, co mocno odbiło się na wynikach branży.

Co więcej, trudna sytuacja ma utrzymywać się w kolejnych miesiącach i Zalando liczy się z dalszą presją na popyt, dlatego modyfikuje prognozy dla wolumenu sprzedaży brutto (GMV), który może wahać się w przedziale od -2 proc. do 1 proc. Niższe mają być także przychody. Zalando prognozuje spadek od 3 proc. do 0,5 proc.

Sytuacja ta ma jednak nie wpłynąć na całoroczne wynik firmy i Zalando potwierdza prognozy dotyczące skorygowanego EBIT, który w całym 2023 r. ma wynieść od 300 mln euro do 350 mln euro.

Dla porównania w 2022 roku GMV wyniosło 14,8 miliarda euro, przychody 10,3 miliarda euro, a skorygowany EBIT 184,6 miliona euro.