Trzy czwarte Polaków kupowało w ostatnim roku odzież w internecie

Trzy czwarte Polaków w wieku 18-65 lat kupowało w ciągu ostatniego roku odzież online, a nieco ponad połowa obuwie - wynika z badania ARC Rynek i Opinia. Dodano, że co trzeci ankietowany zmniejszył w czasie pandemii wydatki na odzież, a co czwarty – na obuwie.

Z kolei respondenci, którzy nie kupują odzieży i obuwia on-line najczęściej jako przyczynę wskazują brak możliwości przymierzenia produktu - wskazano we wtorkowej informacji ARC Rynek i Opinia.

Badanie zrealizowano metodą CAWI (ankiety online zrealizowane na ePanel.pl) 1-14 kwietnia 2021 r. Badanie dotyczące zakupów odzieży przeprowadzono 1-8 kwietnia na próbie 1017 osób, a dotyczące zakupów obuwia 8-14 kwietnia na próbie 1021 osób.

W przypadku obu części próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu.

Jak wynika z badania, 73 proc. Polaków w wieku 18-64 lat kupowało w trakcie pandemii odzież online. Odsetek osób kupujących odzież online w najstarszej badanej grupie wiekowej (45-65 lat) wynosił 66 proc. Najczęściej (84 proc.) ubrania online kupowali mieszkańcy mniejszych miast (50-99 tys. mieszkańców) oraz osoby z najmłodszej grupy wiekowej 18-24 lata (82 proc.).

Natomiast co trzeci badany (30 proc.) obniżył w czasie pandemii swoje wydatki na odzież - najczęściej były to osoby z wykształceniem wyższym i mieszkające w największych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców).

Dodano, że 56 proc. respondentów kupowało w trakcie pandemii obuwie online - odsetek ten był podobny we wszystkich badanych grupach wiekowych. "Niemal co czwarty badany obniżył wydatki na obuwie w trakcie pandemii, nieco częściej były to kobiety oraz osoby z wykształceniem wyższym" - czytamy.

W badaniu zwrócono uwagę, że marka produktu liczy się bardziej w przypadku obuwia (25 proc.) niż w przypadku odzieży (16 proc.). Dodano, że sklepy producentów są bardziej popularne w przypadku zakupu obuwia (53 proc.) niż w przypadku zakupu odzieży (38 proc.).

"Wiele osób przyznaje, że ma swoje ulubione miejsca, w których kupuje odzież. Dotyczy to przede wszystkim kobiet (47 proc.) oraz osób z młodszych grup wiekowych: 18-24 lata - 49 proc. oraz 25-34 lata - 46 proc" - wskazano. Autorzy badania zwrócili też uwagę, że jedna trzecia respondentów zawsze wyszukuje miejsc, w których dany produkt może kupić najtaniej.

Cytowany w informacji Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia zwrócił uwagę, że w ciągu ostatniego roku na branżę odzieżową i obuwniczą miało wpływ m.in. upowszechnienie pracy zdalnej, które spowodowało mniejsze potrzeby zakupowe związane z garderobą. Według niego chęć utrzymania dystansu społecznego "powstrzymała część społeczeństwa przed zakupami w dużych skupiskach osób, w tym w galeriach handlowych, nawet wtedy, kiedy było one otwarte".

"Ważnym czynnikiem jest też zwiększenie częstotliwości korzystania z internetu, również wśród grup wiekowych, które wcześniej korzystały z niego sporadycznie" - posumował Czarnecki.

