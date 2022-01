Turbulencje uderzyły w LPP. Potrzebne zmiany

- Bieżący rok upłynie pod znakiem dalszych turbulencji w logistyce, co wymusza modyfikację strategii naszego działania. Gruntowne zmiany modelu biznesowego są jednak ograniczone - ze względu na specyficzne warunki konkurencyjne w branży odzieżowej - mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP ds. finansów, controllingu, audytu wewnętrznego, relacji inwestorskich i nadzoru nad spółkami zagranicznymi Grupy Kapitałowej LPP.

- Oczywiście, bo koszty te wzrosły 3-4- krotnie. Jeszcze w 2019 r. koszt sprowadzenia kontenera ubrań z Chin wynosił - w zależności od okresu - od 2,5 do 3 tys. dolarów. Dzisiaj mówimy o 10-12 tys. dolarów dla transportu opartego na umowach długoterminowych (np. rocznych), ale nawet o 14 tys. dolarów za kontener w umowach spot (bieżących), gdzie istotne są dopłaty do stawek podstawowych.- Przed pandemią transport koszuli kosztował ok. 2 zł, dzisiaj – od 8 do 10 zł.- Tak, ale nieznacznie. Wzrost kosztów transportu tylko w części przenosimy na cenę odzieży, drugą część bierzemy na siebie, czyli godzimy się z obniżeniem naszych marż handlowych.Na klientów nie przerzucamy całości wyższych kosztów, zakładając, że sytuacja w logistyce będzie się stabilizować, a my znajdziemy sposoby osłabiania skutków perturbacji w łańcuchach dostaw.Patrz też: LPP daje pracownikom dwucyfrową podwyżkę. To reakcja na inflację - Szukaliśmy i szukamy nowych możliwości transportu. Problem z zaburzonymi harmonogramami leżał przecież nie po stronie fabryk, czy braku popytu na odzież, lecz transportu.Alternatywą dla transportu morskiego z Azji są pociągi uruchamiane na tzw. Nowym Jedwabnym Szlaku, z których również korzystaliśmy. Niestety, podobne jak my, problemy z porwanymi łańcuchami dostaw mają też inne firmy w Europie, które sięgnęły po transport kolejowy. W efekcie dziś on również przeżywa problemy – zatory, opóźnienia, drożejące stawki przewozu...- Owszem, analizowaliśmy i nadal badamy warunki i możliwości składania zamówień w Europie. Ale wnioski są jasne. Bądźmy szczerzy: naszych 1100 kooperantów nie jesteśmy w stanie zupełnie zastąpić producentami europejskimi.- Fabryki europejskie szyją co najmniej o 50 proc. drożej niż azjatyckie. A my działamy na bardzo konkurencyjnym rynku.Wszyscy nasi główni konkurenci zachodni też produkują głównie w Azji. Nie możemy zatem tworzyć odrębnego modelu biznesowego. Szyjemy z podobnych materiałów, w podobnych fabrykach i krajach, żeby jako grupa kapitałowa uzyskać zbliżone efekty ekonomiczne w stosunku do konkurencji europejskiej. Co więcej: poziom specjalizacji fabryk azjatyckich oraz ich skala działania nie daje zbyt szerokiego pola do wyboru alternatywy.W związku z tym wręcz skazani jesteśmy na dalszą współpracę ze szwalniami azjatyckimi.- Tak, dlatego w tym kierunku zmieniamy strategię działania. Zakłócenia w logistyce wymusiły na nas inwestycje służące zwiększeniu zdolności przechowywania towarów, czyli tworzenia buforu w magazynach. W ciągu ostatnich miesięcy mocno rozbudowaliśmy sieć dystrybucji - i dalej ją zagęszczamy.Do tego postawiliśmy w naszych magazynach na implementację rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, m.in. w kwestii przyspieszenia kompletacji zamówień, aby skracać do minimum czas potrzebny na przygotowanie wysyłki do klienta. To w turbulentnych czasach permanentnych opóźnień w łańcuchach dostaw też jest naszą odpowiedzią na obecne wyzwania.- W średnim okresie - tak. Oczywiście, szukamy alternatywnych, bliższych miejsc produkcji lub szwalni, np. w Turcji i w Afryce Północnej. Ale do finalizacji takich umów daleka droga. Nie jesteśmy w stanie w szybkim czasie przełożyć na nie tak dużej liczby zamówień, jakie składamy w fabrykach azjatyckich.Dlatego skupiamy się na wspomnianych alternatywnych trasach i środkach transportu, na możliwości korzystania z innych portów załadunku i wyładunku oraz budowy buforu zapasów towarów w magazynach.- Turbulencje w logistyce pozostaną co najmniej przez większość miesięcy tego roku, gdyż obserwujemy kontynuację trendów występujących w ubiegłych dwóch latach. Szczególnie nadal drogi będzie transport morski.Sytuację mogłaby zmienić większa podaż mocy przewozowych tej branży, ale nie tylko my uważamy, że armatorzy niekoniecznie o to zabiegają... Przeciwnie - stan nierównowagi podaży i popytu na transport morski korzystnie wpływa na wyniki działalności przewoźników.Dopiero w 2023 roku można spodziewać się, że na rynek wejdzie więcej kontenerowców, które są obecnie budowane i stawki frachtu morskiego zaczną maleć.- Dla nas 2022 r. będzie stał pod znakiem niedoborów materiałów i surowców, np. bawełny oraz wzrostu ich cen.W skali branży nasili się natomiast problem braku pracowników logistycznych, nie tylko kierowców zawodowych, ale np. magazynierów.Już obecne zapotrzebowanie na nich jest znacznie większe niż „tradycyjne” na pracowników sektora IT. Budując magazyny, obserwujemy też takie zjawiska, jak drożejące ceny materiałów i wyposażenia magazynów. Na niektóre urządzenia trzeba czekać… trzy lata!- Na pewno tak. Poszukujemy „bliskich” fabryk szyjących odzież, gdzie moglibyśmy zamawiać mniejsze partie produktów typu premium, a wyższe koszty produkcji w części niwelować mniejszymi kosztami transportu i szybszą dostawą.Zadaniem numer dwa jest poszukiwanie partnerów logistycznych, którzy będą oferować sprawniejszą obsługę dostaw w handlu internetowym, nowych partnerów budowlanych i dostawców wyposażenia magazynów, którzy będą zapewniać sprawniejszą obsługę naszych inwestycji magazynowych.- Transport jest dużym emitentem CO2 i ogólnie, gazów cieplarnianych. Skracanie łańcuchów dostaw nabiera więc nowego wymiaru.Na aspekty ochrony klimatu duży nacisk kładą zarówno różnego rodzaju ustawodawcy, ale i rynki kapitałowe – banki, fundusze inwestycyjne, fundusze emitujące i kupujące obligacje. To one zaczynają coraz bardziej wymuszać w działalności takich firm, jak nasza, aspekty ekologiczne. W konsekwencji w dłuższym okresie będzie to przekładało się na jakość modeli biznesowych.Patrz też: Budynki LPP będą zasilane zieloną energią - To jeden z wiodących trendów, który musimy uwzględniać w naszej działalności i się mu podporządkować, biorąc pod uwagę współpracę z dostawcami, fabrykami, jak i oczekiwania klientów.Sami pytamy dostawców np. energii elektrycznej, cieplnej lub materiałów, w jakim stopniu oferują „zielone” produkty lub usługi. I w jakim stopniu współpraca w całym łańcuchu logistycznym przyczynia się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych.