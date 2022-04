TXM zmniejszył sieć, ale zwiększył sprzedaż

TXM, największa polska sieć dyskontów odzieżowych, uzyskała w 2021 roku przychody ze sprzedaży o 6 proc. wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2020 roku. Wynik ten jest zdeterminowany pandemią (spadek liczby klientów i ograniczony wzrost sprzedaży), niższym o 14 proc. stanem sieci handlowej w pierwszym kwartale 2021 roku, w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku, widocznym już pod koniec ub. roku negatywnym wpływem inflacji na zakupy.

Łączne przychody TXM w 2021 roku wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 6 proc. (o 7,6 mln zł), do 146 mln 335 tys. zł.

Pod koniec 2021 roku widoczny zaczął być jednak wpływ spadku zasobności portfela zakupowego klientów jako wynik rosnących cen oraz rat kredytowych.

W zakresie działalności kontynuowanej nastąpił wzrost sprzedaży sklepów na polskim rynku o 5 proc., przy zmniejszeniu ich łącznej powierzchni o 9 proc. i liczby o 6 proc. w porównaniu do 2020 roku.

Spółka ratowała się wdrożeniem strategii asortymentowej i cenowej (wzrost marży handlowej oraz rotacji zapasu), a także dyscypliną kosztów (utrzymanie ich poziomu w stosunku do 2020 roku, który był okresem bardzo agresywnych redukcji kosztowych).

„Dokonując analizy sprzedaży należy wskazać, iż w pierwszych czterech miesiącach 2021 roku sieć sprzedaży była o 14,3 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2020 roku, na koniec czerwca różnica zmalała do odchylenia na poziomie 3 proc. Zmniejszenie nastąpiło w kwietniu 2020 roku jako konsekwencja wybuchu pandemii” - informuje TXM.

Po analizie potencjału sprzedażowego w nowej rzeczywistości oraz rentowności każdego poszczególnego sklepu wszystkie placówki potencjalnie nierentowne zostały zamknięte.

Spadkowy trend sprzedaży

Jak podaje spółka, w styczniu 2021 roku w kraju obowiązywał lockdown dla handlu detalicznego oraz inne restrykcje społeczne ograniczające swobodę przemieszczania się, które nie sprzyjały zakupom. Wynik za ten miesiąc w ujęciu rocznym (w 2020 roku był to przedostatni miesiąc nie pandemiczny) był dla firmy sygnałem zmiany trendu spadku sprzedaży.

Kolejne miesiące to już okres o różnej charakterystyce pandemicznej, ale następowała w nim kontynuacja spadkowego trendu sprzedaży. TXM w całym okresie notowało spadki wejść klientów do sklepów, ale w trendzie stabilizacji, a nie pogłębiania się.

„Dzięki pracy na poziomie sklepów i pojedynczego paragonu oraz klienta udało się poprawić parametry konwersji oraz tzw. szerokość koszyka. Zmiana miksu asortymentowego oraz polityki cenowej spowodowała wzrost średniej ceny sprzedaży”- zaznacza TXM.

Pod koniec 2021 roku widoczny zaczął być jednak wpływ spadku zasobności portfela zakupowego klientów jako wynik rosnących cen oraz rat kredytowych. Ten czynnik, w połączeniu z wojną na Ukrainie oraz nadal trwającą pandemią, miał bardzo negatywny wpływ na wyniki pierwszego kwartału 2022 roku.

Wzrost e-commerce

W zakresie działalności kontynuowanej nastąpił wzrost sprzedaży sklepów na polskim rynku o 5 proc., przy zmniejszeniu ich łącznej powierzchni o 9 proc. i liczby o 6 proc. w porównaniu do 2020 roku. Na koniec grudnia 2021 roku powierzchnia sieci sklepów wynosiła 46,9 tys. mkw. – 204 sklepy na rynku polskim.

Jednocześnie nastąpił wzrost o 6 proc. sprzedaży sklepu internetowego.

Sytuacja finansowa TXM za rok 2021 r. i 2020 r. w tys. zł

TXM to największa polska sieć dyskontów odzieżowych działająca od 1989 roku. Posiada ponad 200 sklepów w Polsce oraz sklep internetowy. Należy do grupy kapitałowej Redan. Oferta to ubrania dla całej rodziny oraz artykuły wyposażenia wnętrz i gospodarstwa domowego.

