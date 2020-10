TydzieńwAzji. Konflikt nowego premiera Japonii z Japońską Radą Nauki 

Po podporządkowaniu biurokratów za czasów poprzedniego premiera Japonii Abe Shinzo, nadszedł czas na próbę zdominowania japońskiego środowiska naukowego przez rząd, który od połowy dekady kumuluje coraz więcej władzy. Nie przestrzega przy tym zwyczajów zapewniających autonomię poszczególnym środowiskom i sferom życia.

W 2015 roku rząd rozpoczął program grantów nad technologiami „dual-use”, czyli badaniami, które mogą zostać wykorzystane do celów tak cywilnych, jak i wojskowych. W pierwszym roku złożono prawdzie 109 aplikacji, ale rok później – mimo podwojonego budżetu – już tylko 44. Spadek w liczbie wniosków przypisuje się naciskowi środowiskowemu wśród naukowców oraz krytycznej kampanii pod adresem projektu prowadzonej przez JRN. Rząd naciskał na zmianę pacyfistycznego stanowiska organizacji, która otworzyłaby drogę do rozpowszechnienia badań na uniwersytetach oraz zwiększyłaby przyzwolenie środowiska na prowadzenie badań przez poszczególnych naukowców nad technologiami podwójnego zastosowania.Po dwuletnim okresie debat nad możliwością zmiany całkowitego zakazu badań nad wojskowością, w ostateczności JRN podtrzymała wcześniejsze stanowisko. Rada nie tylko skrytykowała badania nad technologią „dual-use”, ale wykluczyła także aprobatę dla prac nad technologią służącą do „samoobrony”, japońskiego eufemizmu oznaczającego wszelkie aspekty militarnej działalności kraju. Deklaracje rady nie mają żadnej legalnej mocy, ale organizacja pozostaje najliczniejszym i najbardziej wpływowym organem reprezentującym środowisko naukowców.Równolegle ze zwiększeniem dofinansowania nad badaniami „dual-use”, rząd podjął kroki mające zapewnić mu większy wgląd w wewnętrzne sprawy rady. Według doniesień mediów, kancelaria premiera w przeszłości domagała się przedstawiania większej liczby nominacji niż wymagane, by móc dokonać selekcji i zapewnić sobie wpływ na kształt rady. Prośby te były odrzucane za każdym razem. W 2018 r. kancelaria rządu opracowała więc dokument, który powołując się na konstytucyjne uprawnienia rządu, przyznaje prawo premierowi do odrzucenia rekomendacji JRN w kwestii zaprzysięgania nowych członków. Uchwała ta została upubliczniona w ostatnich dniach dzięki działaniu opozycji.Kroki podjęte w celu zwiększenia kontroli władzy nad Japońską Radą Nauki nie są wyjątkiem w działaniach Partii Liberalno-Demokratycznej w ostatnich latach. Obecny premier Suga Yoshihide był prawą ręką Abe Shinzo, który przed miesiącem ustąpił. W tym czasie zagwarantował rządowi prawo do decydującego głosu w obsadzaniu 600 najważniejszych państwowych urzędników. Do 2014 roku stanowiska były także „zwyczajowo” wybierane przez innych biurokratów, a podpis premiera był jedynie formalnością. Sudze przypisuje się również udział w zwolnieniu z pracy kilku nieprzychylnych mu dziennikarzy.Po podporządkowaniu biurokratów za czasów Abe, nadszedł czas na próbę zdominowania japońskiego środowiska naukowego przez rząd, który od połowy dekady kumuluje coraz więcej władzy. Nie przestrzega przy tym zwyczajów zapewniających autonomię poszczególnym środowiskom i sferom życia.