UOKiK stawia born2be.pl i renee.pl zarzut wprowadzania konsumentów w błąd

Prezes UOKiK postawił zarzut wprowadzania konsumentów w błąd sklepom internetowym born2be.pl i renee.pl należącym do spółki Azagroup. Jak dodano, sklepy sugerowały ograniczony czas szczególnej korzyści cenowej, podczas gdy towary były dostępne w promocji w sposób ciągły.

Urząd zauważa szereg praktyk, które w jego opinii świadczą o działaniach wykorzystujących wiedzę o zachowaniach użytkowników do wpływania na ich decyzje.

Jeśli zarzuty zostaną potwierdzone, właściciel sklepów, Azagroup, będzie ukarany.

77 proc. polskich internautów korzysta ze sklepów on-line - informuje UOKiK

- Najczęściej kupowane produkty to odzież i akcesoria oraz obuwie. Właśnie te kategorie oferują popularne e-sklepy born2be.pl i renee.pl należące do spółki Azagroup. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił tej firmie zarzut wprowadzania konsumentów w błąd poprzez sugerowanie ograniczonego czasu trwania promocji, podczas gdy towary były oferowane w cenach promocyjnych przez cały czas - przekazał UOKiK.

Według Urzędu odwiedzający internetowe sklepy born2be.pl i renee.pl widział, że może skorzystać z promocyjnej oferty i dzięki wpisaniu specjalnego okolicznościowego kodu dokonać zakupu po niższej cenie. Kody rozpowszechniane były wraz z komunikacją specjalnych okolicznościowych obniżek, np. "szalona środa", "tydzień urodzinowy", "noc zakupów", "extra -40 proc. na wszystko z okazji 11 urodzin Renee! Kod: BDAY".

- Kupujący mógł odnieść wrażenie, że jedynie w tym konkretnym momencie może kupić sukienkę lub buty w wyjątkowo korzystnej, obniżonej cenie, a w rzeczywistości poddawany był manipulacji i sztucznej presji, gdyż promocje na stronach tych sklepów nie kończyły się nigdy. Po zakończeniu okresu obowiązywania akcji promocyjnej, na stronie pojawiał się nowy (lub ten sam) kod rabatowy i rozpoczynała się kolejna promocja oferująca podobną korzyść - wskazał Urząd.

Nie tylko kody promocyjne miały wpływać na zachowania klientów

Jak dodał UOKiK na górze stron zamieszczony bywał też zegar, który odliczał czas do końca promocji, co jeszcze zwiększało wrażenie, że specjalna oferta jest ograniczona w czasie. Po skończeniu czasu promocji następował reset i czasomierz rozpoczynał odmierzanie czasu kolejnej udawanej oferty specjalnej. To przykład tzw. dark patterns, czyli praktyk wykorzystujących wiedzę o zachowaniach użytkowników do wpływania na ich decyzje.

- Sugerowanie przez sklepy internetowe ograniczonego czasu trwania atrakcyjnych promocji cenowych, podczas gdy obowiązują one nieustannie, to niezgodna z prawem praktyka rynkowa. Permanentne promocje to w rzeczywistości marketingowy sposób prezentacji cen regularnych, które nie oferują rzeczywistych korzyści cenowych, wywierają sztuczną presję i wprowadzają kupującego w błąd. Proces decyzyjny konsumenta nie powinien podlegać żadnym naciskom czy działaniom o charakterze socjotechnicznym - powiedział, cytowany w komunikacie, Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak podał Urząd, jeśli zarzuty wobec Azagroup zostaną potwierdzone, spółce grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.

