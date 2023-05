Vistula Bytom i W.Kruk gorzej się sprzedają. Marże w dół

Modowa grupa VRG odczuła osłabienie popytu konsumpcyjnego na rynku. Mimo to udało się w kwietniu właścicielowi takich marek jak Wólczanka, Vistula, Bytom i W.Kruk wypracować najwyższą miesięczną sprzedaż w tym roku.

Sprzedaż VRG SA osiągnęła w kwietniu 2023 wartość 108,2 mln zł, o 0,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Narastająco w czterech pierwszych miesiącach sprzedaż VRG wyniosła 375,2 mln zł (o 6,4 proc. więcej r/r).

Segment jubilerski VRG zanotował w kwietniu 7-procentowy wzrost, osiągając przychody o wartości 50,5 mln zł. Segment odzieżowy Grupy osiągnął sprzedaż równą 57,6 mln zł, o 6,4 proc. mniej niż w roku ubiegłym.

Kanały online odpowiadały za 10,7 proc. sprzedaży (w porównaniu z 14,6 proc. rok wcześniej).

- W kwietniu obserwowaliśmy ochłodzenie nastrojów konsumenckich. Pomimo negatywnego wpływu czynników rynkowych, grupa zdołała osiągnąć wynik zbliżony do bardzo dobrego kwietnia 2022 oraz zanotowała najwyższą miesięczna sprzedaż w bieżącym roku. Dobrze oceniamy zachowanie segmentu jubilerskiego, który w kolejnym miesiącu utrzymuje pozytywną dynamikę wzrostu - mówi Janusz Płocica, prezes zarządu grupy VRG.

Marża grupy w kwietniu 2023 r. wyniosła 56,2 proc. w porównaniu do 56,8 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej.

- Kolejny miesiąc notujemy lepsze wyniki sprzedażowe w kanale offline niż online, pomimo zmniejszenia o ok. 10 proc. wejść do sklepów sieci stacjonarnej. Wskazuje to na zachodzące zmiany i ewolucję w zachowaniu konsumentów. W kwietniu jak i w całym drugim kwartale nasza sprzedaż jest tak jak w roku ubiegłym napędzana zakupami okolicznościowymi, związanymi przede wszystkim z uroczystościami rodzinnymi i biznesowymi - dodaje Janusz Płocica.

Grupa VRG specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. Jest właścicielem bardzo takich znaków towarowych, jak Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.Kruk.

Firma od 1993 r. notowana jest na giełdzie, początkowo jako Vistula a od 2018 r. pod nazwą VRG. Obecnie największymi jej akcjonariuszami są OFE PZU Złota Jesień (19,3 proc. akcji) oraz Jerzy Mazgaj (16,35 proc.).

