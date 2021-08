Vistula wychodzi na prostą

Grupa VRG zanotowała w drugim kwartale 2021 roku 23 mln zł zysku netto, w porównaniu do 0,2 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła do 43,5 mln zł, z 18,5 mln zł przed rokiem. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się w drugim kwartale do 244 mln zł, ze 174,9 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku.

Wyższy wynik VRG jest konsekwencją większej sprzedaży na metr kwadratowy w segmencie odzieżowym, istotnej poprawy marży brutto, a także korzystniejszego salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz działalności finansowej.

Grupa poinformowała, że w okresie maj–lipiec 2021 zauważalny jest większy wzrost sprzedaży i szybszy powrót klientów do centrów handlowych, niż miało to miejsce po otwarciu sklepów w maju 2020 roku.

Firma zakłada poprawę marży procentowej brutto w bieżącym roku, w stosunku do 2020 roku, ze względu na dalszy wzrost sourcingu azjatyckiego, wspólne polityki w zakresie dostawców oraz zmniejszenie intensywności działań promocyjnych.

Oferta formal i sourcing azjatycki

