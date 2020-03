VRG może nie osiągnąć dwucyfrowej dynamiki przychodów i zysków

Grzegorz Pilch, prezes VRG wskazuje, że utrata przychodów VRG, która nastąpi w pierwszej połowie 2020 roku, nie będzie możliwa do zrekompensowania w pozostałej części roku. Pilch napisał o tym w liście do akcjonariuszy. W jego ocenie w 2020 roku spółka nie zdoła osiągnąć dwucyfrowej dynamiki przychodów i zysków. Spółka skoncentruje się na ograniczeniu kosztów, zmniejszy też inwestycje do 15 mln zł.