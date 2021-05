VRG odbudowuje sprzedaż

Modowa grupa VRG, do której należą takie marki, jak Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.Kruk podsumowała kwietniowe wyniki. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w tym miesiącu 2021 r. wzrosły o ponad 20 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. To w głównej mierze zasługa segmentu jubilerskiego.

