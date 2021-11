VRG rozwija sprzedaż na rynkach zagranicznych

Modowa grupa VRG planuje dalszą ekspansję swoich marek w kanale online, również za granicą. W planach jeszcze na ten rok jest nawiązanie współpracy z nowymi partnerami i rozszerzenie sprzedaży na kolejne kraje, w tym Rosję.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Liczymy, że z czasem sprzedaż w tej odnodze kanału online będzie coraz wyższa. Co dla nas ważne, mimo tego, że konsumenci szukają na platformach okazji zakupowych, dzięki temu że realizujemy transakcje z konsumentem płacącym w euro, udaje nam się utrzymywać zadowalający poziom marż - dodaje.Obsługa zamówień z Zalando realizowana jest samodzielnie przez VRG. Poszczególne marki wysyłają towary do klienta bezpośrednio z salonów firmowych, co pozytywnie przekłada się na tempo dostaw. W przypadku zamówień zagranicznych dystrybucja prowadzona jest poprzez magazyny VRG, skąd towary kierowane są do centrów dystrybucji platform (które kierują przesyłki do ostatecznego odbiorcy).Zgodnie ze strategią omnichannel, VRG równomiernie rozwija sprzedaż w kanale online i sieci stacjonarnej. Cel grupy na ten rok to ponad 20 proc. udział kanału internetowego w sprzedaży. W październiku 2021 sprzedaż online VRG była o 35,4 proc. wyższa niż rok wcześniej i miała wartość 9,7 mln zł. Narastająco w ciągu 10 miesięcy br. VRG zrealizowała w Internecie 18,8 proc. sprzedaży.