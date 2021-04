VRG zamyka nierentowne sklepy i stawia na e-commerce

Odzieżowa grupa VRG ciężko odczuła sytuację na polskim rynku w 2020 roku, naznaczonym lockdownem i zamykaniem sklepów z powodu pandemii koronawirusa. Trzeci kwartał był jedynym, w którym Grupa dzięki odmrożeniu gospodarki mogła realizować sprzedaż salonach. VRG zainwestowała w infrastrukturę sklepów internetowych i rozwija e-commerce.

- Ograniczenia w życiu biznesowym i społecznym, w szczególności przejście wielu firm na tryb pracy zdalnej i brak możliwości organizacji uroczystości rodzinnych, przełożyły się na wyniki części odzieżowej Grupy. Segment ten osiągnął przychody w wysokości 501,4 mln zł - o 28 proc. mniej rok do roku - ocenia prezes zarządu VRG.Pandemia przyspieszyła zapoczątkowaną w latach ubiegłych ewolucję odzieżowych marek Grupy w kierunku mody casual zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet.- Choć udział odzieży formalnej w przychodach zmniejszył się rok do roku, pozostaje ona DNA naszej Grupy. Vistula była i nadal jest najbardziej modową marką. W sezonie jesień-zima 2020, w ramach linii Vistula Red wprowadzono do oferty elementy kolekcji damskiej. Kierunek ten będzie kontynuowany w 2021 roku w ramach rozwoju kolekcji damskiej marki Vistula. Bytom utrzymuje swoją bardziej klasyczną linię, przy jednoczesnym znaczącym wzroście udziału asortymentu casual, włącznie z dresami. Analogicznie zmieniała się w 2020 roku oferta marki luksusowej odzieży damskiej, Deni Cler. Marka Wólczanka rozwinęła asortyment m.in. o dzianiny, sukienki i spodnie chinos - informuje prezes Andrzej Jaworski.Jak podkreśla, w trudnych warunkach lepiej radziła sobie reprezentująca segment jubilerski marka W.KRUK. Przychody wyniosły 352,3 mln zł, o 6 proc. mniej w stosunku do roku 2019. Pomimo ograniczeń w budżecie marketingowym, marka w swoją 180. rocznicę istnienia wprowadziła jubileuszową kolekcję biżuterii „Blask”. W czwartym kwartale oferta W.KRUK wzbogaciła się o nową markę zegarków ekskluzywnych. W.KRUK otworzył też w tym roku drugi już butik w Hotelu Raffles Europejski Warsaw, prezentując ofertę Patek Philippe.VRG (poprzednio Vistula Group ) jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 1993 r. Grupa Kapitałowa VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji wysokiej jakości kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. Jest właścicielem znaków towarowych w pięciu głównych liniach: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.KRUK.