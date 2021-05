VRG zmniejsza straty. Odzież formalna i biżuteria znów się sprzedaje

Modowa grupa VRG, do której należą takie marki, jak Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.Kruk, powoli odbudowuje sprzedaż i zmniejsza straty po otwarciu stacjonarnej sieci sprzedaży. - Pozwala nam to z ostrożnym optymizmem patrzeć na kolejne miesiące – ocenia Andrzej Jaworski, prezes VRG.

VRG gotowa na powrót klientów

Dalszy rozwój w kierunku omnichannel

Wpływ pandemii na segment odzieżowy widać przede wszystkim w obszarze asortymentu. W odpowiedzi na oczekiwania klientów Grupa kontynuowała zmianę oferty w kierunku casual. W pierwszych trzech miesiącach roku rósł udział online w sprzedaży tego segmentu. W ramach nowej oferty na wiosnę i lato 2021 pojawiło się też więcej elementów kolekcji ekologicznych (m.in. jeśli chodzi o wykorzystywane materiały).Początek roku to, pomimo lockdownu, dobry czas dla segmentu jubilerskiego, który po raz kolejny dowodzi swojej odporności na pandemię.- Korzystne trendy obserwowaliśmy w W.Kruk zarówno w sprzedaży online, jak i offline. Notowaliśmy popyt na biżuterię złotą i srebrną. Jesteśmy też zadowoleni z tendencji w sprzedaży luksusowych zegarków – podsumowuje Radosław Jakociuk, wiceprezes VRG odpowiedzialny za działalność operacyjną i piony marek.Na koniec pierwszego kwartału 2021 roku grupa VRG operowała na całkowitej powierzchni 52,5 tys. m2, mniejszej o 2 proc. niż w analogicznym okresie 2020 r. Grupa zmniejszyła też liczbę sklepów w sieci.Warto odnotować, że w ramach sieci marek grupy VRG, pod względem liczby sklepów druga największą po Vistuli jest dziś W.KRUK (ze 140 punktami handlowymi). W ramach procesu optymalizacji, VRG konsekwentnie zamyka nierentowne salony i otwiera nowe, w lokalizacjach o lepszym potencjale. Najwięcej zamknięć w ostatnim kwartale Grupa przeprowadziła w markach Bytom i Wólczanka.Ta ostatnia marka, operująca obecnie w ramach 127 punktów handlowych, koncentruje się na rozwoju nowego konceptu sklepu. Pierwszy lokal w nowym, większym formacie (powierzchnia 119 m2), został otwarty 4 maja w krakowskiej Bonarka City Center. Projekt sklepu łączy funkcjonalność z eleganckim designem i ekologicznymi rozwiązaniami. Grupa planuje w tym roku kolejne trzy otwarcia sklepów w nowym koncepcie.Jak podkreśla Radosław Jakociuk, VRG jest dobrze przygotowana na kolejne miesiące sezonu wiosna-lato.– Przez cały okres pandemii wzmacnialiśmy ofertę casual. Teraz wszystko wskazuje na stopniowy powrót imprez rodzinnych i pracy w biurze, dlatego chcielibyśmy skupić się na odbudowie sprzedaży odzieży formalnej. Wraz z sezonem komunii i ślubów spodziewamy się dalszego wzrostu zainteresowania garniturami, co w połączeniu z rosnącym udziałem pracy biurowej może stanowić dla nas duży impuls popytowy. Wszystkie nasze marki są dobrze do tego przygotowane – podkreśla Radosław Jakociuk.Jako przykład wykorzystania pozytywnego trendu związanego z sezonem uroczystości rodzinnych podaje pojawienie się w ofercie W.Kruk asortymentu biżuterii dziecięcej i nowości w ofercie obrączek ślubnych.W pierwszym kwartału br. kanał internetowy odpowiadał już za ponad 1/3 sprzedaży Grupy .– Zdajemy sobie sprawę z tego, że powrót klientów do sklepów stacjonarnych może wpłynąć na sprzedaż online. Nie zmienia to jednak naszej strategicznej decyzji o dalszym rozwoju VRG w kierunku e-commerce i omnichannelu – podkreśla Radosław Jakociuk.Cel Grupy VRG w obszarze e-commerce to ponad 20 proc. udział kanału online w całości sprzedaży w 2021 roku.W pierwszym kwartale VRG uruchomiła aplikację sprzedażową w Vistuli. Wcześniej autorski silnik sklepu online i aplikacja sprzedażowa zostały udostępnione klientom marki Wólczanka. Wybrane marki grupy pojawiły się również na zewnętrznych platformach (Modivo i Zalando).Jeszcze w maju klienci sklepów online Grupy VRG będą mogli korzystać z opcji płatności odroczonych PayPo. Grupa stale pracuje też nad usprawnieniami w procesie logistycznym, m.in. rozwijając możliwości usługi Salonet (pozwalającej zamawiać, odbierać i zwracać zakupy online i offline w dowolnym kanale, zgodnie z preferencjami klienta).– Niezależnie od pozytywnych sygnałów popytowych z sieci stacjonarnej nadal jesteśmy skoncentrowani na utrzymywaniu efektywności kosztowej i bezpiecznej sytuacji płynnościowej – podkreśla Michał Zimnicki, wiceprezes zarządu i CFO VRG. – Naszym celem na 2021 rok jest uzyskanie istotnie lepszych r/r wyników finansowych. Istotnym elementem będzie zarządzanie zapasami i promocjami w celu uzyskania korzystniejszej marży brutto na sprzedaży, zarówno w segmencie odzieżowym, jak i jubilerskim – podkreśla Zimnicki.VRG (poprzednia nazwa Vistula Group) od 1993 r. notowana jest Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Kapitałowa specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. Jest właścicielem marek w pięciu głównych liniach: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.Kruk.