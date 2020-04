Wakacje czynszowe mocno pomogą LPP. "Tego nie ma innych rynkach"

LPP znajduje się w dobrej sytuacji płynnościowej. Teraz celem zarządu jest przeprowadzenie grupy przez trudny okres – mówił wiceprezes, dyrektor finansowy LPP Przemysław Lutkiewicz. By to się udało, zarząd firmy przygotował plan na najbliższe miesiące, zakładający cięcia w obszarze kosztów i inwestycji. Firma mocno liczy również na wsparcie w ramach rządowej tarczy antykryzysowej.

Płynność kluczem do stabilizacji

Cenne wparcie polskiego rządu

Inwestycje o połowę mniejsze

Zmiany preferencji konsumentów

Jego zdaniem jednak, jeśli ten scenariusz się ziści, firma przetrwa kryzys i będzie mogła wrócić do normalnej działalności po pandemii koronawirusa.Jak podkreślał podczas telekonferencji wiceprezes LPP, kluczowe obecnie jest utrzymanie płynności finansowej. W tym celu koncern podejmuje działania w trzech obszarach: przychodów, kosztów i wydatków.Po stronie przychodów działania te skupiają się na rozwoju e-commerce, m.in. poprzez zwiększenie nakładów na marketing on-line i pozycjonowanie marek oraz zwiększenie efektywności logistyki. Tu przewidziane są działania w obszarze usprawniania prac centrum dystrybucyjnego przy zabezpieczeniu personelu.W obszarze kosztów przewidziano redukcje kosztów samych sklepów, jak i funkcjonowania centrali firmy.- Sklepy to 70 proc. całkowitych kosztów – wyliczał Przemysław Lutkiewicz i wskazywał, że redukcje w obszarze kosztów sklepów zakładają przede wszystkim zmniejszenie planów otwarć nowych punktów w roku obrotowym 2020/2021 i przeniesienie części z nich na kolejny rok. To samo dotyczyć będzie wejścia do nowych krajów.Jednocześnie wiceprezes LPP podkreślał wsparcie polskiego rządu w kwestii czynszów, którego nie ma na innych rynkach. Mowa o wakacjach czynszowych w Polsce na okres zamknięcia sklepów. Otwarcie salonów spowoduje powrót do płatności czynszu – kluczowa będzie renegocjacja stawek.- Wsparcie polskiego rządu w tek kwestii jest jednym z największych w regionie – podkreślał Lutkiewicz.Koncern planuje również skorzystać z pomocy polskiego rządu przewidzianej w tzw. tarczy antykryzysowej po stronie kosztów wynagrodzeń pracowników. Miesięczny poziom tych kosztów dla całej grupy to ok. 90 mln zł. Szacowana miesięczna wielkość wsparcia na poziomie Grupy w tym obszarze to ok. 18 mln zł.Wśród działań w obszarze kosztów pracowniczych planowane jest wysyłanie pracowników sklepów na urlopy, bieżące i zaległe, wprowadzenie „postojowego”, a także ograniczenie wynagrodzeń do pensji podstawowej przy braku zmiennego wynagrodzenia od sprzedaży.W centrali firmy z kolei cięcia obejmą wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym zarządu. Sięgną one 20-35 proc. pensji w czasie, gdy sklepy zamknięte.Wszystkie te działania zostaną uzupełnione usprawnieniami w logistyce, mającymi na celu przestawienie działalności na e-commerce oraz przemyślane zarządzanie zapasami, czyli kolekcjami zalegającymi w magazynach. Na koniec stycznia 2020 r. zapasy te wyniosły 1,9 mld zł, a na koniec marca 2020 roku ponad 2 mld zł.- W chwili obecnej zapasy są sprzedawane przez e-commerce, jedyny w pełni działający kanał sprzedaży grupy. Po otwarciu centrów handlowych celem LPP będzie efektywne wyprzedanie części towaru – mówił wiceprezes i dodał, że w obecnej sytuacji zamówienia związane z kolekcją Jesień/Zima 2020 zostały zredukowane o 40 proc.Spore cięcia LPP zaplanował po stronie inwestycji. – Obcięliśmy plany inwestycyjne o ponad połowę, do 500 mln zł – wyliczał Lutkiewicz.Wstrzymana została rozbudowa siedziby w Gdańsku, a wydatki na centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim będą przesunięte na następne lata.Wiceprezes podkreślał podczas telekonferencji, że LPP znajduje się w dobrej sytuacji płynnościowej. - Nie planujemy emisji akcji ani obligacji. W przypadku obligacji wyemitowanych w ubiegłym roku, odsetki będą wypłacone zgodnie z harmonogramem – zapewniał Lutkiewicz.Wiceprezes podkreślał, że wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądał rynek po koronawirusie, jednak LPP szykuje zmiany w ofercie swoich marek, które odpowiedzą na nowe trendy. Koncern postawi na bardziej przystępne cenowo marki, będzie też dokonywać bardziej selektywnych zakupów, zorientowanych na modele uniwersalne.- Celem LPP będzie teraz zachowanie bezpiecznego bilansu i powrót do rozwoju po kryzysie – podsumowywał Przemysław Lutkiewicz.Wiceprezes ogłosił też, że ze względu na wybuch epidemii cele finansowe na rok 2020/21 są nieaktualne. Wstępne dane finansowe za I kwartał 2020 r. poznamy 4 maja, a raport roczny za rok 2019/2020 planowany jest na 21 maja. Firma nie przewiduje również wypłaty dywidendy w tym roku obrotowym.