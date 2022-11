Wełniane garnitury bez wełny. Te polskie firmy kombinują z jakością ubrań

Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę branżę odzieżową i wnikliwie skontrolowała producentów różnych części garderoby. Od skarpetek po garnitury i koszule męskie. Wyniki kontroli niestety nie są zadowalające.

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrole produktów włókienniczych u producentów, importerów oraz pierwszych dystrybutorów (w przypadku obrotu wewnątrzwspólnotowego), a także w hurtowniach oraz sklepach detalicznych, w tym w popularnych sklepach sieciowych.

Kontrolerzy badali prawidłowość oznakowania i jakość produktów włókiennicznych.

Zbyt mało bawełny, a zbyt dużo sztucznych włókien, za mało wełny – to najczęściej występujące nieprawdłowości, jakich dopuszczają się producenci i sprzedawcy odzieży.

Klient musi wiedzieć, co kupuje. Producenci i sprzedawcy nie zawsze są uczciwi

Jak informuje UOKiK, celem kontroli Inspekcji Handlowej była ocena prawidłowości oznakowania oraz jakości produktów włókienniczych. Pod lupą znaleźli się producenci, importerzy, dystrybutorzy i sprzedawcy różnego rodzaju produktów włókiennicznych, które każdego dnia zakładamy na siebie. Dlatego tak ważne jest, byśmy świadomie mogli wybierać ubrania. Niestety – co pokazały wyniki kontroli – producenci nie ułatwiają nam tego zadania.

Producenci odzieży męskiej mają sporo grzechów na sumieniu

Z opublikowanego właśnie raportu z kontroli garniturów, marynarek, spodni i koszul wynika, że jakością tego rodzaju odzieży męskiej nie jest najlepiej. Inspektorzy sprawdzili oznakowanie oraz jakość towarów dostępnych w hurtowniach i sklepach. Część z wytypowanych próbek testowana była w laboratorium UOKiK w Łodzi, aby sprawdzić, czy informacja na wszywce pokrywa się z rzeczywistością.

W sumie kontrolą objęte zostało 780 partii ubrań dla mężczyzn: garniturów, marynarek, spodni i koszul. Sprawdzono łącznie 129 przedsiębiorców, w tym 116 placówki detaliczne, 13 producentów/pierwszych dystrybutorów i importerów. Nieprawidłowości wyniosły łącznie 26 proc., co – jak informuje UOKiK – jest porównywalnym wynikiem do wcześniejszych kontroli. Wniosek? Producenci i sprzedawcy nie poprawiają jakości oferowanych przez siebie towarów

- Konsumenci coraz częściej czytają etykiety i przywiązują większą wagę do jakości kupowanych produktów oraz sposobów ich wytworzenia. Powinni wiedzieć za co w rzeczywistości płacą, w tym zakresie niezbędne jest zaufanie do zapewnień sprzedawcy czy producenta. Kontrole Inspekcji Handlowej i szczegółowe badania w laboratorium UOKiK w Łodzi udowodniły, że informacje na etykietach o składzie ubrań zbyt często nie pokrywają się z rzeczywistością – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Wełniany garnitur bez wełny. Kontrola obnaża nieprawidłowości

W trakcie kontroli odzieży męskiej sprawdzono wyroby produkcji krajowej – 650 partii, kwestionując 173 partii (26,6 proc.), wyroby pochodzenia wewnątrzunijnego – 53 partii, kwestionując 26 partii (49,0 proc.), oraz te z importu – 77 partii, kwestionując 37 partii.

Najczęściej kwestionowana była prawidłowość oznakowania produktów pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach, w szczególności w zakresie oznaczenia składem surowcowym. Na metkach wykryto nieprawidłowe nazywanie włókien wymienianych w składzie surowcowym lub niezachowanie porządku malejącego przy podawaniu zawartości procentowej włókien składowych w masie całkowitej wyrobu. Producenci podawali także niepełny skład surowcowego produktu, pomijając niektóre istotne informacje.

„Kontrolowani, po zapoznaniu się z uwagami inspektorów oraz obowiązującym stanem prawnym, podejmowali z własnej inicjatywy działania naprawcze wobec kwestionowanych produktów, niezwłoczne uzupełniali brakujące informacje lub usuwali niewłaściwe oznaczenia albo zobowiązywali się do niezwłocznego dokonania takich działań” – czytamy w raporcie Inspekcji Handlowej.

Wśród firm, których produkty były kwestionowane przez laboratorium UOKiK, pojawiają się tacy producenci jak Ewtex, Pawo, Vandex. W garniturze jednego z tych producentów, zamiast deklarowanych 60 proc. wełny, 25 proc. wiskozy i 15 proc. poliestru, badania laboratoryjne wykazały w składzie 60,2 proc. poliesteru i 39,8 proc. wiskozy. Wełny brak.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali 37 decyzji administracyjnych, na mocy których zobowiązano przedsiębiorców do zwrotu poniesionych kosztów badań w wysokości 25 237 zł.

Oszukują nie tylko producenci garniturów. Nieprawidłowości sporo wśród producentów rajstop i skarpet

Kontrola jakości męskiej odzieży jest elementem prowadzonego przez UOKiK akcji #CyklOdzieżowy. Wcześniejsze badania dotyczyły jakości skarpet, rajstrop i podkolanówek. I tu wyniki nie były zadowalające, bo wykazały, że producenci tych elementów garderoby również nas oszukują. Jak?

Większość nieprawidłowości dotyczyła nazw włókien. Podobnie, jak w przypadku garniturów były podawane np. w innym języku niż polski. Tak samo często przypadki złej kolejności podawania włókien, przez co ukrywano, że w składzie jest za mało bawełny, a zbyt dużo sztucznych włókie

Inspektorzy z łódzkiego laboratorium UOKiK zbadali 19 partii towarów i okazało się, że w ponad połowie produktów skład rzeczywisty różnił się od deklaracji producenta.

UOKiK przypomina, że przy każdym produkcie włókienniczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami musi znajdować się wszywka lub etykieta na której producent podaje skład surowcowy wyrobu, używając nazw włókien określonych w przepisach; i tak na przykład zamiast włókna poliestrowego powinno podawać się poliester albo zamiast wiskozy bambusowej powinno być wiskoza (wiskoza bambusowa to sztuczne włókna celulozowe, które z racji metody pozyskiwania jest wiskozą). Nawy włókien wymienione w składzie surowcowym produktu włókienniczego sprzedawanego w Polsce, muszą być podane w języku polskim.

