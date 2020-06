Widok zamkniętych sklepów może zostać z nami na zawsze

Najemcy w galeriach handlowych przeprowadzili w czwartek protest ostrzegawczy polegający na zamknięciu sklepów w jednej z galerii handlowych na kilka godzin. Ich zdaniem właściciele galerii nie uwzględniają mniejszego ruchu wywołanego pandemią i nie chcą dostosować do nowej sytuacji czynszów. O sytuacji najemców rozmawiamy z Pawłem Kapłonem, szefem rady nadzorczej Tatuum.

Tylko zupełnie inaczej to wygląda, gdy galeria jest komercjalizowana. Wtedy właściciel obiecuje najemcom, ilu tu będzie klientów, jakie marki będą sąsiadowały, jakie będą akcje promocyjne. Pokazuje się cały pomysł na biznes. A przede wszystkim mówi się o ruchu. O tym, że ta galeria zapewnia określony potok klientów. Teraz, w okresie pandemii, ten warunek nie jest już spełniony. Podpisując umowę, nie umawialiśmy się też na to, ze ci klienci będą przychodzić w maseczkach, rękawiczkach, że będą ograniczenia co do liczby wejść do sklepów. Warunki są zupełnie inne niż w chwili zawierania umowy. Trzeba to dostrzec. Stąd nasz protest.Mówimy: skoro zmieniły się warunki, dostosujmy się. Musimy wspólnie przez to przejść. My jako najemcy ponosimy straty, ale i właściciele galerii muszą wykazać zrozumieniem i dostosować się do nowych warunków. Ten protest jest włączeniem takiej lampki ostrzegawczej. To dla właściciela ostatnia szansa, żeby jego galeria miała jakąś wartość.Można też oczywiście przyjąć, że to my źle prowadzimy swój biznes, a właściciel galerii może sobie znaleźć nowych najemców. Ale kolejki chętnych ostatnio raczej nie ma. Nie opłaca się dzisiaj prowadzić biznesu w galeriach na dotychczasowych zasadach.Średnio spadek obrotów najemców można szacować na około 50 proc. Największe galerie mają spadki na poziomie 80-90 proc. To takie, które są takimi galeriami trafficowymi, przy ciągach komunikacyjnych, np. Złote Tarasy. To także takie, gdzie w pobliżu są skupiska biur. Korporacje w istotnej części przestawiły się na home office i tam ubytek klientów jest większy. Im bardziej kameralne jest takie centrum, im mniejsza miejscowość, tym te spadki obrotów są mniejsze.Te spadek ruchu wynika z ograniczeń sanitarnych, dotyczących np. liczby osób na daną powierzchnię, czy też bariery psychologicznej po stronie klientów – że wciąż boją się dużych skupisk ludzkich.To splot wielu elementów. Ale jest jeszcze jeden bardzo istotny. Ludzie wyczuwają, że jest kryzys i będzie on przybierał na sile. Dlatego ograniczają zakupy.Może to wyglądać tak, że to, co dzisiaj widać przez kilka godzin – zamknięte sklepy – stanie się trwałym elementem krajobrazu. Może się okazać, ze marki, które dziś zamknęły swoje sklepy w ramach akcji, zamkną je na dobre. To pociągnie za sobą kolejne marki. Nikt bowiem nie chce funkcjonować w pustych galeriach. Klient przychodzi wtedy, jeśli widzi, że sklepy są pootwierane. Nastąpi też weryfikacja galerii, te, które się nie będą potrafiły dostosować, upadną. Część może się jednak nawet wzmocnićNa dziś rzeczywiście nie ma ulic handlowych, ale będą się one pewnie w sposób naturalny tworzyły oddolnie. Tam najemcy mają większe możliwości. Mam akurat sklep na Chmielnej i on akurat całkiem dobrze funkcjonuje, lepiej, niż te zlokalizowane w centrach handlowych.W ograniczonym stopniu odstąpiliśmy od pewnej części umów, rozważamy kolejne odstąpienia. Niestety – bo to ostateczność, ale nie widząc szansy an porozumienie, nie mamy po prostu innego wyjścia. Cieszy mnie, że są zarządcy bardzo dużych centrów, którzy dostrzegają trudną sytuację i chcą być partnerami. I na tym wygrają. Inni bowiem mogą się zdobyć na reakcję, gdy już będzie za późno.