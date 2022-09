Wittchen zakłada dwucyfrową dynamikę sprzedaży

Wittchen podtrzymuje cel kontynuacji dwucyfrowej dynamiki sprzedaży w tym roku i zakłada poprawę marży operacyjnej - poinformowała spółka. Grupa nie odczuwa istotnego spadku popytu w trzecim kwartale, w lipcu i sierpniu sprzedaż wzrosła łącznie o ponad 50 proc. w ujęciu rocznym.

- Podtrzymujemy plany, czyli kontynuację dwucyfrowych wzrostów sprzedaży oraz stabilizację marży brutto na sprzedaży, która jest na wysokim poziomie. Na początku roku mówiliśmy o utrzymaniu marży operacyjnej, teraz celem jest poprawa marży – skomentował podczas wideokonferencji Konrad Makowiec, Finance & Business Development Manager w Wittchen.

W pierwszym półroczu 2022 roku grupa miała 151,1 mln zł przychodów (wzrost o 64,6 proc. rdr), zysk z działalności operacyjnej wyniósł 23,8 mln zł (wzrost o 220,3 proc. rdr).

EBITDA, czyli zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji, osiągnęła wartość 36,2 mln zł (wzrost o 77,7 proc. rdr), zaś zysk netto - 16,1 mln zł (wzrost o 133,2 proc. rdr).

Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 25 proc., co oznacza wzrost o 12 p.p.

W lipcu sprzedaż wyniosła 37,9 mln zł (wzrost rdr o 57,9 proc.), a w sierpniu 40,6 mln zł (wzrost rdr o 45,5 proc.), co po dwóch miesiącach trzeciego kwartału daje łącznie 78,5 mln zł (wzrost o 51,3 proc. rdr). To wynik zbliżony do ubiegłorocznej sprzedaży za cały trzeci kwartał (79,9 mln zł).

Przychody zagraniczne grupy wzrosły w pierwszym półroczu do poziomu 35,4 mln zł (wobec 15 mln zł rok wcześniej), a ich udział w przychodach całej grupy wyniósł 23 proc. – wzrost o 7 p.p. rdr.

Kanał on-line miał ok. 45-proc. udział w przychodach spółki. Przychód ze sprzedaży w kanale on-line w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł 68,1 mln zł, co dało wzrost o ok. 21 proc rdr.

