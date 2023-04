Wkrótce zacznie obowiązywać selektywny odbiór tekstyliów

- Mamy bardzo mało czasu na to, żeby się dobrze przygotować do wejścia w życie w 2025 roku przepisów unijnych dotyczących selektywnego odbioru tekstyliów - przekazał na panelu "Gospodarka z drugiej ręki" prezes Vive Textile Recycling Bertus Servaas.

Dziś w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego zaczyna doceniać jak ogromną rolę odgrywa recykling tekstyliów. Zdjęcia z zasypanej tonami odpadów chilijskiej pustyni Atacama niedawno obiegły cały świat.

Unia Europejska przygotowuje właśnie rozwiązania prawne, które niebawem zostaną opublikowane i poddane pod dyskusję. Ich podstawowym założeniem jest wprowadzenie obowiązkowego, selektywnego odbioru tekstyliów na szeroką skalę.

-Zaprosiliśmy do naszej firmy przedstawicieli resortu klimatu i środowiska, aby pokazać, jaka jest ogromna skala zjawiska, z jakim mamy do czynienia. Tysiące, setki tysięcy ton odzieży poddajemy każdego dnia obróbce pozwalającej oddzielić pełnowartościową konfekcję, której dajemy drugie życie. Niezależnie od tego poddajemy recyklingowi odzież nie nadającą się do ponownego wykorzystania. Skala zjawiska jest ogromna i warto się na nowe rozwiązania przygotować - powiedział podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego prezes Vive Textile Recycling Berta Servaas.

Do sprawy odniósł się także dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, pełnomocnik do spraw gospodarki obiegu zamkniętego Ministerstwa Klimatu i Środowiska Robert Chciuk, który powiedział, że część materiałów powinna być wycofana z obrotu ze względu na trudność w ich późniejszym przetwarzaniu. Poza tym warto stosować do produkcji materiały, które mogą być dłużej użytkowane.

Trudność polega na tym, że należy także prowadzić aktywną działalność edukacyjną, aby tekstylia nie trafiały na wysypiska tylko do specjalnych pojemników.

